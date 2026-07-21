«Si yo estuviera en el lugar de García»... Ibrahimovic revela cómo habría respondido a Paredes

La leyenda sueca Zlatan Ibrahimovic lanzó duras críticas al argentino Leandro Paredes por su comportamiento agresivo en la final del Mundial 2026 contra España, antes de sorprender a todos anunciando su retirada como comentarista televisivo tras una experiencia que duró tan solo un mes y medio.

Ibrahimovic declaró en el canal "Fox Sports", comentando la agresividad de Paredes hacia Eric García y Gavi: "Paredes puede estar contento de que no hubiera un jugador como yo en el campo. Si yo hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado. Es una actitud poco profesional por su parte".

El exjugador del Barcelona, la Juventus, el Milan, el Paris Saint-Germain y el Manchester United no se limitó a criticar al argentino, sino que también dirigió sus dardos a los jugadores españoles por no intervenir para proteger a sus compañeros en el MetLife Stadium, afirmando: "No sé qué hacen los jugadores españoles. Solo miran cómo otro jugador golpea a su compañero de equipo".

Y en un momento sorprendente, Ibrahimovic, de 44 años, aprovechó la ocasión para anunciar su retirada de los comentarios televisivos, dirigiendo unas palabras de despedida a sus compañeros en el estudio: "He hablado mucho durante el último mes y medio, pero estas serán mis últimas palabras. Alexi (Lalas), Thierry (Henry), Rebecca (Lowe), gracias".

El astro sueco, que brilló en su nuevo papel como comentarista durante el Mundial, añadió: "Ha sido un placer compartir este estudio con vosotros. También agradezco a Fox, a Estados Unidos y a todos los que lo vieron. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo disfruté. Esta es mi última visita al estudio; para mí ha sido la primera y la última vez".

De este modo, Ibrahimovic baja el telón sobre una experiencia corta pero polémica en el mundo de los comentarios televisivos, dejando su habitual sello de sinceridad y osadía que caracterizó su excepcional trayectoria futbolística.