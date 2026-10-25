«Si pudiera, votaría por los tres»: Thomas Tuchel respalda a tres futbolistas de Inglaterra para ganar el Balón de Oro

Compartir Sigue a GOAL en Google

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha mostrado todo su apoyo a los tres jugadores de la selección que aspiran al Balón de Oro de 2026. Mientras la prestigiosa ceremonia se prepara para celebrarse en Londres con motivo de su histórico 70.º aniversario, el técnico alemán cree que cualquiera de los tres nominados sería un justo ganador.

Anuncios

Tuchel respalda a tres jugadores de Inglaterra para el Balón de Oro

Tuchel sigue de cerca la carrera por el Balón de Oro de 2026, con tres de sus internacionales ingleses clave entre los 30 candidatos. Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice han sido reconocidos por sus excepcionales actuaciones durante el último año. El seleccionador de Inglaterra expresó su orgullo por ver a sus jugadores entre la élite mundial, pero admitió que le resultaría imposible elegir entre ellos si tuviera voto.

«Estoy encantado de tener ahí a tres jugadores: Declan, Jude y Harry. Podría decirles a los votantes que eligieran a cualquiera de los tres y que no se equivocarían, porque todos lo merecen. Los tres tienen opciones y, aunque no voto, si pudiera votaría por los tres. Veremos qué pasa. Este premio existe desde hace mucho tiempo y cada año adquiere más importancia», dijo Tuchel.

Los argumentos a favor del capitán Harry Kane

Kane llega a la ceremonia tras una temporada de récord en la que destacó tanto a nivel nacional como internacional. Tuchel cree que su fichaje por un club alemán fue el catalizador que permitió a Kane demostrar su condición de delantero centro más completo del mundo, al tiempo que llevó a su equipo a conquistar títulos y a llegar lejos en los torneos.

«¿Después de la temporada pasada? ¿Más de 70 goles, tres títulos con el Bayern de Múnich y dos semifinales, una en el Mundial y otra en la Champions League? Cada vez es mejor y es un jugador completísimo. Todo el mundo ve su liderazgo. Creo que fue una buena decisión para él conseguir reconocimiento tanto en su país como en otro, volver a luchar por ello, empezar algo completamente nuevo y estar en un club donde solo cuenta ganar y nada más importa. Eso sacó lo mejor de él», explicó Tuchel.

Anuncios Anuncios

Rice y Bellingham acreditan su nivel mundial

Aunque los goles de Kane han acaparado los titulares, Tuchel también elogió a los dos centrocampistas que se han convertido en el motor de Inglaterra. Rice firmó un año estelar con el Arsenal, al que ayudó a conquistar la Premier League, y disputó grandes finales. Su transformación en una figura dominante en el Emirates no ha pasado desapercibida para su seleccionador, que lo considera una pieza esencial en cualquier equipo ganador.

Related Topics

Próximos partidos ING UEFA Nations League A 14:45 CRO

«Y Declan es un jugador de equipo extraordinario. Lleva sobre sus hombros la responsabilidad en el Arsenal y fue una pieza clave en una gran temporada del equipo, en la que llegó a finales y ganó la Premier League, así que merece estar en esa lista», señaló Tuchell.

El tercer nominado es Bellingham, que sigue mostrando una madurez impropia de su edad en los escenarios más importantes. La estrella del Real Madrid destacó con Inglaterra durante su reciente participación en el Mundial y consolidó su reputación como talento generacional. «Jude volvió a demostrar su talento al máximo nivel y en el mayor escenario, el Mundial, con actuaciones de categoría mundial durante todo el torneo», añadió Tuchel.

Anuncios

Una noche histórica en el London Palladium

La ceremonia en el London Palladium supondrá el regreso del trofeo a casa y rendirá homenaje al legado de Sir Stanley Matthews. También representa un momento importante para el fútbol inglés, no solo por el lugar elegido, sino por la posibilidad real de que un jugador de Inglaterra se lleve el máximo galardón por primera vez desde Michael Owen en 2001.

Para Tuchel, ver a tres de los pilares de su plantilla entre los candidatos reafirma la fortaleza actual de la selección. El técnico alemán seguirá de cerca la ceremonia este lunes por la noche, cuando las miradas del mundo del deporte se dirijan a la capital para conocer al mejor jugador del mundo.