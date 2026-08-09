Además del Aston Villa, ahora también el Newcastle United habría puesto en su punto de mira al portugués de 31 años. Según un informe del Daily Mail del domingo, Palhinha es la primera alternativa de las Urracas en caso de que el fichaje de Pierre-Emile Höjbjerg por el Olympique de Marsella termine por caerse.

Así, en el futuro Newcastle podría tener moviendo los hilos en el centro del campo defensivo o bien a un ex del Bayern, Höjbjerg, o bien a Palhinha. Palhinha, un jugador pretendido por el exentrenador del Bayern Thomas Tuchel, se había marchado a Múnich en 2025, después de que su traspaso desde el Fulham FC el año anterior se viniera abajo en el último momento por el veto del Fulham.

Después, el club muniqués le prometió al portugués que seguiría insistiendo. Pero cuando finalmente llegó a Múnich por unos 50 millones de euros, Tuchel ya era historia desde hacía tiempo. Su sucesor, Vincent Kompany, no supo qué hacer con ese futbolista de perfil puramente defensivo y especialista en las entradas.

La pasada temporada, Palhinha la pasó con bastante éxito como cedido en el Tottenham Hotspur. Un fichaje definitivo fracasó por las exigencias económicas del Bayern. Ni el Tottenham, ni el club de formación de Palhinha, el Sporting, ni su eterno rival, el Benfica, estuvieron dispuestos a pagar los supuestos 35 millones de euros que se pedían por él.

¿Qué equipos están interesados en Joao Palhinha?

Después de que el director deportivo del Aston Villa, Damian Vidagany, confirmara públicamente el interés en Palhinha al margen de la derrota por 1-2 del Villa en el amistoso contra el Bayern en Hong Kong el viernes, ahora también el Newcastle habría entrado en la carrera.

En el Newcastle United, tras las salidas de los dos centrocampistas Sandro Tonali (al Tottenham) y Bruno Guimaraes (al campeón Arsenal), la caja está llena, ya que ambos dejaron en total 204,5 millones de euros en traspasos; sin embargo, al equipo del nuevo entrenador alemán Matthias Jaissle le hace falta con urgencia un centrocampista defensivo.

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¿Quién más podría reforzar el centro del campo del Newcastle United?

La opción número 1 sería Höjbjerg, que estuvo bajo contrato con el Bayern de Múnich entre 2012 y 2016 como joven jugador y que finalmente continuó su carrera en el Southampton, el Tottenham y, por último, el Marsella en la Premier League y en Francia. Pero si el fichaje del danés acabara frustrándose, Palhinha podría convertirse rápidamente en candidato, según el Daily Mail.

Al menos por dinero, el cambio no debería fracasar del lado del Newcastle, aunque el teóricamente club más rico del mundo ya no gasta su dinero a manos llenas como antes.