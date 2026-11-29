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El centrocampista de la Lazio Davide Frattesi interrumpió su entrevista televisiva tras la victoria del sábado por 2-1 ante el Torino para actualizar en Instagram su meme viral «Safety Dog». Con el equipo líder de la Serie A, con 35 puntos en 13 jornadas, Frattesi bromeó con que los aficionados le llenarían la bandeja de entrada si retrasaba la cuenta atrás.

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Frattesi interrumpe una entrevista en directo para actualizar su meme viral

El centrocampista de la Lazio Davide Frattesi retrasó su entrevista con DAZN Italia tras el partido después de la victoria a domicilio del sábado por 2-1 ante el Torino en la Serie A para actualizar en directo una broma recurrente que comparte con los aficionados en las redes sociales.

Antes de responder a las preguntas en la zona mixta del Stadio Olimpico Grande Torino, el internacional italiano tecleó en su móvil y mostró la pantalla a las cámaras de televisión para confirmar que había publicado la última entrega de su meme «Safety Dog» en las historias de Instagram.

«¡Tenía que hacerlo, si no, me escribirán todos!»

El meme muestra a un perro tranquilo que espera pacientemente el momento adecuado, acompañado de Frattesi imitando exactamente la misma expresión serena mientras la Lazio reduce la distancia hasta los 40 puntos que tradicionalmente marcan la permanencia en la Serie A.

«¡Tenía que hacerlo, si no, me escribirán todos!», bromeó Frattesi. «De verdad que no esperábamos estar a -5 en noviembre. Esta temporada está superando incluso las expectativas más optimistas, sobre todo si pensamos en el partido contra el Mantova. Nos recuperamos y estas victorias nos están dando más entusiasmo, así que ahora no queremos parar».

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Del varapalo de agosto en la Coppa Italia al liderato de la Serie A

Frattesi publicó el meme por primera vez con un «-21» tras la victoria a domicilio de la Lazio por 3-0 ante la Juventus. El triunfo del sábado redujo la cuenta atrás a «-5» después de 11 victorias y dos empates en 13 partidos de liga.

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La cuenta de puntos para la permanencia, hecha en tono de broma, tiene un significado especial en Roma después de que la desalentadora derrota de agosto ante el Mantova, equipo de la Serie B, en la primera ronda de la Coppa Italia hiciera temer inicialmente a los aficionados una lucha por evitar el descenso, en lugar de una pelea por el título.

Dos daneses certeros sellan otra victoria de una Lazio en alza

En el Stadio Olimpico Grande Torino, el portero Christos Mandas realizó paradas decisivas antes de que la Lazio marcara dos veces justo antes del descanso, gracias a un cabezazo de Oliver Provstgaard tras un saque de esquina y a un remate de Gustav Isaksen.

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Che Adams recortó distancias de cabeza para el Torino en una jugada a balón parado y dio paso a un final tenso, pero la Lazio resistió para mantenerse al frente de la clasificación antes de enfrentarse al Atalanta el próximo fin de semana.