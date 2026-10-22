«¡Si no gano, no estoy contento!»: Luciano Spalletti lanza una seria advertencia a la Juventus tras el emocionante partido ante el Rennes

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El entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, mostró sensaciones encontradas después de que su equipo remontara para lograr un empate 2-2 ante el Stade Rennais. Aunque elogió la fortaleza mental de la plantilla, el técnico italiano insistió en que la Juventus debe igualar la velocidad del balón para conseguir resultados de forma regular.

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La Juventus mantiene su invicto europeo en un emocionante partido de cuatro goles

La Juventus mantuvo su condición de invicta en la fase de liga de la UEFA Europa League tras empatar 2-2 con el Stade Rennais en un disputado encuentro en el Allianz Stadium. Zeki Celik adelantó pronto al equipo local, pero los goles de Musa Al-Taamari y Boulaye Dia, este último de penalti, dieron la ventaja al conjunto francés al descanso.

El delantero alemán Nick Woltemade empató para la Juventus de penalti mediada la segunda parte, antes de que el VAR anulase por fuera de juego un gol de Jhon Lucumi en los últimos minutos.

Pese a quedarse sin los tres puntos, el equipo de Luciano Spalletti mostró carácter para remontar un gol en contra.

Spalletti exige más ritmo y un nivel más alto

Al analizar el partido, Spalletti elogió la reacción de la plantilla, aunque señaló aspectos tácticos que requieren una mejora inmediata. «Hoy lo hicimos bien y nuestro ritmo también fue bueno; por desgracia, encajamos dos goles que no deberíamos haber encajado», afirmó Spalletti.

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«El balón marca el ritmo... Si vuelve despacio, avanzamos despacio, pero si vuelve rápido, tenemos que avanzar rápido».

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«Hoy elevaron su nivel, pero todavía nos falta algo; si no gano partidos, no estoy contento», añadió el entrenador de la Juventus.

Spalletti y Haise analizan un intenso duelo táctico

Spalletti elogió a sus jugadores por no rendirse tras verse por detrás en el marcador. «Estoy satisfecho con la actitud de esta noche. Volver al partido después de encajar un gol fue difícil... Los jugadores afrontaron los desafíos sin rendirse», señaló.

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El entrenador rival, Franck Haise, se mostró orgulloso del histórico resultado de su equipo, que supuso la primera vez que el Rennes evitaba la derrota a domicilio ante un rival italiano en competiciones de la UEFA.

«Estoy muy satisfecho con el punto porque el partido podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos lados», señaló Haise. «Mantuvimos la calma después de encajar un gol pronto».

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La Juventus ya piensa en su visita al AZ Alkmaar

Tras sumar cinco puntos en sus tres primeros partidos de la fase de liga, la Juventus buscará convertir los empates en victorias cuando regrese la competición europea.

El equipo de Spalletti se prepara para viajar a Países Bajos y enfrentarse al AZ Alkmaar en la cuarta jornada.

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La Juventus aspira a perfeccionar su sistema de presión antes de retomar sus compromisos en la Serie A.



