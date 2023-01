La salida de João Félix, en compás de espera: ninguna negociación, ni oferta a la vista

¿Recuerdan a MacGyver? Era el personaje de una serie de TV que hizo furor en España hace unos años. Se tarataba de un agente secreto, interpretado por Richard Dean Anderson, que odiaba las armas de fuego y que era capaz de salir airoso, por muy complicado que fuera, de cualquier situación límite. MacGyver siempre se las apañaba para inventarse algo y salir del jaleo victorioso. Con un clip, un chicle y una lata de gasolina, armaba una bomba. Con cinta adhesiva, plastilina y cuatro latas construía un arma demoledora. Y con unas chinchetas, una lona y un refresco, armaba un mortero. Se las sabía todas, era un "manitas" y era siempre capaz de salir ileso de la fácil, la díficll y la imposible.

Jorge Mendes es el superagente del fútbol mundial. Como agente no es el mejor, pero como hombre de negocios, no tiene igual. Sus tentáculos se extienden por el fútbol mundial, tiene agarraderas en decenas de clubes y siempre encuentra un roto para un descosido. Favor con favor se paga. De un café saca un traspaso, de un whattsapp una renovación y de una reunión diseña un puñado de traspasos múltiples para contentar a todo club viviente. Es como la banca. Nunca pierde. Tiene clubes 'satélites', contactos infinitos y una cuenta corriente que no para de engordar. Pregunten en el Valencia. O en el Atleti. Dicen que no hay nada que se le resista y si tiene que remover cielo y tierra para fabricar una operación de la nada, bien como agente o bien como intermediario, siempre se sale con la suya. Ahora, después de meses de presión, tiene sobre su mesa la posible salida de João Félix, el "menino de oro" al que ya vendió al Atlético por 127 millones de euos. Mendes lleva un tiempo diseñando la operación, ofreciendo a João a media Premier e intentando convencer a Gil Marín, CEO del Atleti, de que abra la compuerta de salida. En eso anda. El mercado ya ha abierto y el tío "Yorye" busca comprador.

La cuestión es que, a día de hoy, mientras los rumores crepitan en las redes sociales, el Atleti no tiene ninguna negociación abierta con ningún club por João Félix, ni tampoco ninguna oferta en firme por el luso. Queda mucho mercado por delante y aunque Mendes ha demostrado que en materia de fichajes sabe cómo multiplicar los panes y los peces, el contexto de la posible venta de João es seriamente complejo. Primero, porque el Atleti pagó 127 millones al Benfica por siete años de contrato, con lo que al cuadro colchonero le quedarían pendientes de amortización unos 54 "kilos". Es decir, que para no perder dinero, el Atleti sólo vería con buenos ojos una oferta, como mínimo, por encima de los 100 millones. Se habla de United, Arsenal o Chelsea. En junio, sería pan comido para Mendes. El problema es que estamos en invierno, en mitad de la temporada, y que los posibles compradores parecen estar en otra onda. El United está en pleno proceso de venta, el Arsenal está yendo a por Mudryk - se habla de posible traspaso por 80 "melones"- y el Chelsea va a por Enzo Fernández, ofreciendo hasta 126 "kilos" por el jugador.

Atorado el traspaso, al menos hasta ahora, hay quien filtra la teoría de la cesión hasta junio. Para dejarle salir cedido, el Atleti pediría una tarifa de préstamo por 6 meses. Si su amortización anual es de 18 M€ (127 M de fichaje dividido entre 7 años de contrato), el Atlético estaría pidiendo a cualquier club una tarifa de préstamo por 9 M€, algo que vendría a sufragar un montante del 50%. A eso habría que añadir que el Atlético demandaría al club que pretenda su cesión que pague su salario hasta el 30 de junio. Joao cobra 7 M€ netos por temporada, unos 14 M€ brutos. Es decir, que por una cesión por seis meses, el club que le quisiera cedido debería pagar el 50% de ese salario: serían 3.5 M€ netos que, en bruto, serían 7 M€ hasta junio. Es decir, que las condiciones del Atlético de Madrid para ceder al jugador serían de 9 M€ de tarifa de préstamo más 7 M€ por el 50% de su salario hasta junio. En total, 16 M€ por 6 meses. La pregunta del millón es ¿qué club, por mucho dinero que tenga, podría asumir esas condiciones por una cesión sin opción de compra? Seria una operación demasiado arriesgada incluso para los clubes de la Premier, por mucho dinero que "quemen". Y qué decir para el Atleti, que dejaría ir por seis meses, mediada la temporada, a uno de sus mejores jugadores...sin opción de compra.

La realidad es que las hojas del calendario avanzan, que no llegan las ofertas por el importe que al Atleti le interesaría y que el jugador seguirá estando disponible para seguir jugando, porque tiene contrato en vigor. La realidad es que el Atleti no se puede ni debe permitir ningún tipo de cesión si no lleva aparejada una compra posterior. La realidad es que Joao se quiere ir y Mendes aprieta para que se vaya, pero que los compradores no se animan porque ni el contexto ayuda, ni los números cuadran, ni los tiempos son los idóneos, porque casi todos están atendiendo otros frentes abiertos. ¿Saldrá Joao del Atleti? La palabra tiene dos letras, pero la respuesta es una sola. ¿Aparecerá alguien con la oferta que exige el Atleti o ningún comprador se animará hasta junio? Conviene no subestimar a Jorge Mendes. Tiene la puerta entreabierta y apurará hasta el final para lograr su objetivo. Ahora mismo, lo tiene en chino mandarín. Noi se dan las condiciones que pide el Atleti. Eso sí, si Mendes sale de esta, habrá que llamarle "MacGyver".

Rubén Uría