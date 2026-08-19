Cuando Joy-Lance Mickels decidió en el verano de 2021 marcharse a Azerbaiyán, eso despertó un gran escepticismo en su entorno. “Muchos de mis amigos me dijeron: si me voy a Azerbaiyán, puedo poner fin directamente a mi carrera, porque ese paso equivale prácticamente al final de una carrera”, recordó Mickels apenas un año y medio después en una entrevista con Transfermarkt.

Un futuro en la liga azerbaiyana seguramente no era lo que en su día había esperado. Al fin y al cabo, el atacante había causado sensación en la cantera del Borussia Mönchengladbach, fue uno de los mejores goleadores de Alemania en la categoría sub-19 y soñaba con una carrera en la Bundesliga. Eso no se hizo realidad (por ahora), pero otro sueño, el de la Champions League, podría cumplirlo Mickels muy pronto por una vía de lo más inesperada.

Contra todos los malos augurios de sus amigos, Mickels se marchó en 2021 a Azerbaiyán y firmó por el Sabah FK, fundado apenas unos años antes. “Por alguna razón, me pareció una oferta emocionante, interesante y exótica al mismo tiempo. Al final pensé: solo tengo un periodo corto como futbolista profesional. ¿Por qué no probarlo? Sobre todo porque, en determinadas circunstancias, se puede participar en la Europa Conference League”, decía a finales de 2022, cuando sus ambiciones internacionales eran claramente más modestas.

¿Jugará pronto Joy-Lance Mickels la Champions League con el Sabah FK?

En lugar de la Conference League, ahora incluso la Champions League está muy cerca, este miércoles por la noche (21:00) Mickels y compañía afrontan la ida del playoff en casa del Hapoel Beer Sheva. O el campeón israelí o el Sabah: uno de los dos clubes debutará la próxima temporada en la máxima competición europea. Y Mickels tiene gran parte de responsabilidad en que estén tan cerca de enfrentarse al FC Barcelona, Real Madrid, FC Bayern, Paris Saint-Germain o FC Arsenal.

A comienzos de julio, el Sabah ya tuvo que arrancar en la ronda 1 de la previa de la Champions League, y en la victoria por 2-1 a domicilio en la vuelta ante el campeón galés habitual The New Saints, Mickels marcó el importante gol que abrió el marcador. En la ronda 2, el nacido en Siegburg también vio puerta en el 2-0 de la vuelta ante el KuPs en Finlandia, antes de que en la tercera ronda llegara hasta entonces el rival más duro: ante el campeón danés Aarhus GF, el Sabah había perdido 1-2 la ida, pero le dio la vuelta a la eliminatoria con un furioso 4-0 en la vuelta ante su público. Mickels asistió entonces con un pase inteligente en el gol del 1-0 y más tarde marcó él mismo el tranquilizador tercer tanto.

¿Podrá el extremo izquierdo, a sus 32 años, vivir por fin sobre el césped el fútbol de la élite absoluta? Cuando era una de las grandes promesas de la cantera del Gladbach, ese había sido su gran objetivo.

Marcó 17 goles en 2012/13, en su segundo año como juvenil A, en la entonces Bundesliga Oeste sub-19. Además, convenció en un partido de prueba interno contra el equipo de la Bundesliga del Borussia y demostró su olfato goleador con un tanto. “En aquel momento estaba totalmente convencido de que iba a formar parte del primer equipo”, subrayó Mickels años después.

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Sin embargo, en un primer momento se le negó el salto inmediato a la cima y, en su lugar, debía ganarse la oportunidad a través del segundo equipo. Lo amargo fue que una lesión de rodilla lo obligó a pasar varios meses de baja en su primer año como sénior y solo pudo sumar cuatro apariciones breves con el Gladbach II. Una llamada inesperada desde Gelsenkirchen en el verano de 2014 le devolvió la esperanza: el Schalke quería a Mickels a toda costa para su segundo equipo, con la perspectiva de aspirar a más.

Joy-Lance Mickels: momentos destacados en los entrenamientos con el Schalke, pero faltó profesionalidad

Aunque todavía arrastró su lesión de rodilla al llegar al S04, después de algunas semanas ya pudo disputar sus primeros partidos en la Regionalliga. Y Roberto Di Matteo, entonces entrenador del primer equipo de los Königsblauen, al parecer estaba bastante convencido de las cualidades de Mickels y lo integró en los entrenamientos del primer equipo. “Después del primer entrenamiento, Roberto Di Matteo se me acercó y me dijo: de momento te quedas con los profesionales. Para mí, en ese instante se cumplió un sueño, también porque el Schalke es un club increíblemente brutal”, recordó Mickels.

Por entonces, el Schalke seguía siendo uno de los grandes clubes de Alemania, jugaba la Champions League y tenía a una larga lista de estrellas en su plantilla. Entrenar al lado de Kevin-Prince Boateng, Klaas-Jan Huntelaar o Benedikt Höwedes fue “grandioso”, según contaba entusiasmado Mickels.

Sin embargo, el sueño de triunfar en el S04 no se cumplió y nunca llegó a disputar un partido oficial. “No fui tan profesional como debería haber sido”, admite Mickels echando la vista atrás. Para él, como jugador joven, era complicado a nivel mental entrenarse con el primer equipo, pero jugar solo en la Regionalliga.

“Si soy sincero, habría necesitado a alguien a mi lado que me espabilara y me guiara. No se puede dejar solo a cualquier canterano. Cuando eres un jugador joven y estás en esa burbuja, ves todo como algo normal. Ese es muchas veces el error por el que fracasas”, sabe hoy Mickels.

En 2016 puso fin a su etapa en el Schalke y a partir de entonces intentó recomendarse para retos mayores a través de ambiciosos clubes de la Regionalliga. En el Alemannia Aachen y el Wacker Nordhausen rindió bien, y a comienzos de 2020 logró por primera vez llegar a un club de la 3. Liga con el Carl Zeiss Jena.

Joy-Lance Mickels en Azerbaiyán: “Después de dos semanas, en realidad quería dejarlo todo”

Tras el descenso del Jena a cuarta división, Mickels, que ya tenía 26 años, acabó dándole la espalda al fútbol alemán en el verano de 2020. Y un año después, tras una temporada en el MVV Maastricht de la segunda división neerlandesa, acabó aceptando la oferta de Azerbaiyán.

El inicio allí fue exigente: “Después de dos semanas, en realidad ya quería dejarlo todo. En ese momento todavía vivía en el hotel, no tenía piso en Bakú y casi nadie hablaba inglés”, explicó Mickels. El Sabah FK tiene su sede en Masazir, una pequeña ciudad cerca de la millonaria metrópoli y capital azerbaiyana, Bakú.

“Solo cuando pude mudarme a un piso en el centro de Bakú, empecé a tener un contacto real con la gente de allí y me asenté en el equipo, todo cambió”, contó Mickels, que finalmente se adaptó con bastante rapidez a su nuevo hogar. Con el paso de los años, explicó, ha madurado y es desde hace tiempo mucho más reflexivo que en sus tiempos en Gladbach o Schalke: “Antes pasaba mucho tiempo en la PlayStation; hoy paso mucho tiempo en la sala de pesas y me ocupo de la recuperación. Además, cuido una alimentación buena y saludable”.

En lo deportivo, las cosas fueron bien desde el principio en el Sabah: se convirtió inmediatamente en titular y marcó sus goles. Después de 28 participaciones de gol en 35 partidos de liga en 2022/23, el gran dinero de Arabia Saudí llamó a su puerta, y Mickels se atrevió con el traspaso al entonces club de segunda Al-Faisaly. Le fue bastante bien, pero aquello se quedó en un intermedio y, tras solo un año, el atacante regresó a Azerbaiyán.

¿Se hará por fin realidad el sueño del fútbol europeo?

En el Sabah, la afición lo adora y él se ha enamorado del país, de su gente y del fútbol de allí. “La liga es muy dura y física. Los defensas son los clásicos mordedores de pantorrillas. Aquí te exigen físicamente en cada partido y se juega al límite”, dice sobre el día a día en la Premyer Liqa. El joven club ha ido creciendo de forma constante, pero el sueño de Mickels de disputar una fase de liga europea todavía no se ha hecho realidad.

En 2024/25, el camino terminó en la previa de la Conference League ante el St. Patrick's Athletic de Irlanda. El año anterior, el Sabah, como campeón de copa, incluso pudo soñar con participar en la Europa League, pero ni siquiera un hat-trick de Mickels contra el Celje de Eslovenia, entonces todavía entrenado por el ex técnico del Eintracht Frankfurt Albert Riera, bastó para pasar de la ronda 1 de la previa.

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Ahora, al mayor éxito de la historia del club hasta la fecha le debe seguir de inmediato el siguiente gran momento. En primavera, el Sabah se proclamó por primera vez campeón de Azerbaiyán, dejando atrás al Qarabag Agdam. Un auténtico sello de calidad, al fin y al cabo el Qarabag alcanzó la temporada pasada la ronda intermedia de la Champions League y llamó la atención en la fase de liga con victorias por 3-2 ante el Eintracht Frankfurt y el Benfica, o un 2-2 contra el FC Chelsea.

En la liga nacional, el Qarabag tuvo que ceder con bastante claridad el paso al Sabah: al final de la temporada, nueve puntos separaban a los dos clubes. Además, el Sabah ganó los dos duelos ligueros y también derrotó al Qarabag en la semifinal de copa.

Y en la victoria en casa por 2-1 del Sabah en el partido de liga de diciembre de 2025, el gol del empate momentáneo llevó la firma de Mickels. El autor del gol de la victoria, por cierto, fue Aaron Malouda, hijo del ex internacional francés Florent Malouda, que disputó la temporada pasada en el Sabah y recientemente se marchó al gran club suizo FC Basilea.

Joy-Lance Mickels: internacional junto a sus hermanos

Para Mickels, el Sabah ya no es necesariamente un trampolín, vista su avanzada edad futbolística. Pero además del sueño de la Champions League, hay otro pilar destacado de su etapa hasta ahora en Azerbaiyán que, en lo personal, quizá sea incluso más emotivo para él: a finales de marzo, Mickels, que tiene raíces en Ruanda, celebró su debut internacional con el país africano.

Y lo que hace todo aún más especial: junto a él también debutaron con Ruanda su hermano gemelo Joy-Slayd (juega en el Hibernians FC de Malta) y su hermano Leroy, 15 meses menor (fichó recientemente por el Waldhof Mannheim, club de la tercera división, procedente del Zira FK de Azerbaiyán). Y Leroy incluso marcó sus dos primeros goles internacionales en los amistosos ante Granada (4-0) y Estonia (2-0).

Si en su día los tres hermanos ya habían coincidido sobre el campo con el sub-19 del Gladbach, ahora también lo hacen a nivel de selección absoluta. Los comentarios escépticos que rodearon su fichaje por Azerbaiyán hace cinco años hace mucho que Joy-Lance Mickels los habrá olvidado. Más aún si a principios de septiembre no solo respira por primera vez el aire de una previa de la Champions, sino la auténtica atmósfera de la Champions League.