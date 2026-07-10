La FanZone de GOAL buscó una respuesta clara a una pregunta que todos los aficionados franceses opinan: ¿quién es el mejor jugador que ha dado este país? La respuesta no fue nada sencilla. Ousmane Dembélé, Thierry Henry y Zinedine Zidane entraron en el debate, y un seguidor aprovechó para lanzar una advertencia al actual ganador del Balón de Oro.

«Nos va a traer otro Mundial»

Para un aficionado no había duda.

Al pedirle que nombrara al mejor francés de la historia, apuntó sin dudar al actual ganador del premio individual más prestigioso del fútbol.

«El mejor jugador francés de todos los tiempos es el Balón de Oro, Ousmane Dembélé», afirmó. «Nos trajo la Liga de Campeones y nos dará otro Mundial. Es el mejor francés de la historia».

Es lo que dirían muchos aficionados franceses ahora, con la vitrina de trofeos de Dembélé llenándose rápido y un Mundial por llegar.

Henry y Zidane se suman al debate

Sin embargo, no todos estaban dispuestos a coronarlo.

Un aficionado se decantó por una opción totalmente diferente: «A mí, sin duda, me encanta Thierry Henry».

Otro se remontó hasta el cerebro de la «Generación de Oro» francesa.

«Zinedine Zidane», dijo. «Técnico con el balón, tranquilo bajo presión, controla el centro del campo».

«Sería un fraude»

Cuando el reportero de GOAL mencionó a Dembélé, el seguidor de Zidane no cedió.

«Dembélé solo es el mejor francés porque juega en esta época», afirmó. «Si lo hiciera con Ronaldo y Messi, sería un fraude».

Es una forma contundente de recordar que la grandeza no se mide en el vacío y que las cifras de Dembélé se favorecen de una época que este seguidor ve más débil que la de Ronaldo y Messi.

«Henry casi lo logró, pero Zizou sin duda».

Un cuarto aficionado, punto intermedio entre ambos bandos, respetaba el legado de Henry pero se mantenía firme con Zidane.

«Henry casi está ahí», dijo, «pero Zizou, sin duda».

Cuatro aficionados, tres nombres, cero acuerdo… y un debate sobre el lugar de Ousmane Dembélé en la historia que no hará más que intensificarse cuanto más se prolongue su reinado en el Balón de Oro.