«¡Si huelen el miedo, no te perdonarán!»: Inigo Perez lanza una seria advertencia sobre la amenaza del PSG

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El entrenador del Villarreal, Inigo Perez, ha instado a su plantilla a dejar atrás cualquier miedo cuando reciba el martes al Paris Saint-Germain, campeón de Europa. Pese a sus dificultades en la competición nacional, el Submarino Amarillo afronta con ilusión la oportunidad de medirse a un equipo que Perez describió como una apisonadora.

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El imparable PSG viaja a España en busca de una racha récord

El Paris Saint-Germain, campeón de Europa, viaja al Estadio de la Ceramica para enfrentarse al Villarreal en su cuarto partido de la Champions League de la UEFA. El equipo de Luis Enrique llega a España con una racha de nueve victorias consecutivas en todas las competiciones. La más reciente fue un 5-1 ante el Le Havre gracias a un triplete de Achraf Hakimi.

El PSG lleva 13 partidos de Champions League sin perder e iguala un récord del club establecido entre 2012 y 2014.

Por su parte, el Villarreal afronta el encuentro como penúltimo clasificado de La Liga tras una decepcionante derrota ante el Espanyol el pasado fin de semana.

Perez advierte al Villarreal de que no debe mostrar miedo

En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador del Villarreal Inigo Perez insistió en que su equipo debe dejar de lado cualquier complejo de inferioridad ante el vigente campeón. «Contra este tipo de equipos es cuando hay que abandonar el miedo, abandonar los complejos y reafirmarse», declaró Perez.

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«Hay que intentar demostrar que también tienes nivel, porque si huelen el miedo no te perdonan».

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«Independientemente del estadio, del rival o del contexto, son una apisonadora. Eso es exactamente lo que esperamos. Conocemos bien todos sus puntos fuertes», añadió el entrenador.

Gueye afronta con ilusión un duelo soñado ante el mejor equipo del mundo

El centrocampista del Villarreal Pape Gueye se mostró de acuerdo con su entrenador y destacó la ilusión que le hace enfrentarse al conjunto francés. «Si miras los últimos años de la Champions League, quizá sea el mejor equipo del mundo. Tienen jugadores de gran calidad individual, pero para mí nosotros tenemos un equipo muy bueno», señaló Gueye.

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«La verdad es que es complicado porque son muy rápidos y tienen capacidad para jugar juntos».

«Para nosotros, jugar la Champions League también es un sueño desde pequeños. Queremos darlo todo y ganar mañana», afirmó Gueye.

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Los espacios que deje el PSG pondrán a prueba a los locales

Perez espera un partido abierto y cree que el planteamiento agresivo del PSG dejará espacios para atacar, a diferencia de sus recientes rivales en la competición nacional. «Mentalmente, sabemos que van a venir a por nosotros... Más allá de lo que pueda decir aquí, lo más importante es estar preparados para competir», afirmó Perez.

«No hay nada mejor que enfrentarse a los mejores. No lo veo como un problema. Lo afrontamos con ganas. Mañana tenemos una prueba enorme».

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El Villarreal se centra en ofrecer una actuación disciplinada para dificultar el juego del campeón de Europa.