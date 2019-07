Si Griezmann no acude a la llamada del Atleti, podría ser suspendido de empleo y sueldo

Si no se presenta a entrenar con el Atleti, Griezmann podría ser multado y suspendido de empleo y sueldo

Sigue el lío con Antoine Griezmann. El Atlético, molesto con el , ha instado a su jugador a entrenar y acudir rumbo a la concentración rojiblanca en Los Ángeles de San Rafael, en Segovia. El francés, a través de su abogado, ha comunicado que no acudirá a la citación y el conjunto rojiblanco tiene claro que si no aparece este domingo a las ocho y media de la tarde, se producirá una falta grave, recogida en el reglamento interno sancionador del club. La pregunta es ¿qué pasará con Griezmann si no acude a la llamada del equipo que le paga y del que todavía no se ha desvinculado? Pues seguramente, se enfrentará a la apertura de un expediente y con seguridad, a una multa económica. Así queda recogido en el Reglamento General de Régimen Disciplinario existente en el convenio entre Laliga y la AFE, sindicato mayoritario de futbolistas.

Si Griezmann, como todo parece apuntar, no se persona esta noche en la citación y no estuviera presente en el primer entrenamiento previsto en la concentración de Segovia, incurirría en una acción "grave", ya que así lo califica el reglamento: “primera y segunda ausencia falta de asistencia al trabajo, sin causa justificada, no tratándose de un partido”. Si esta ausencia se prolonga hasta el martes o en lo sucesivo, se trataría de una falta muy grave. “La tercera y sucesivas faltas de asistencia al trabajo, sin causa justificada, cometidas en el período de una temporada”. Es más, el , que sigue siendo el club de Antoine y le sigue pagando su sueldo, podría considerar que está sufriendo un perjuicio por parte del jugador. O inlcuso, si el delantero no se presenta a las citaciones y no acude a entrenar cuando ha sido convocao para ello, el Atleti se podría plantear suspenderle de empleo y sueldo.

Según el Reglamento General de Régimen Disciplinario, habría que distinguir entre faltas "graves" o "muy graves". En el caso de una primera o de una segunda ausencia injustificada, el Atlético de Madrid le puede suspender de empleo y sueldo de dos a diez días, además de poder castigarle con una multa nunca superior al 7% de su salario mensual. En el caso de ausencias reiteradas en el tiempo, dentro del escenario contemplado como faltas "muy graves", Antoine podría ser suspendido de empleo y sueldo de once a treinta días, teniendo que pagar una multa en torno al 25% de su sueldo mensual.