Según informa Sky, las diferencias más importantes siguen estando en el apartado del traspaso. Según ha trascendido, el club sajón pide 120 millones de euros por el extremo de 19 años, una cifra que el conjunto blanco, por ahora, no está dispuesto a poner sobre la mesa.

Por ello, desde hace unas 24 horas habría un parón en las negociaciones entre ambos clubes. Leipzig incluso habría ignorado por completo la última oferta de los madrileños, al no ajustarse, evidentemente, a sus expectativas económicas.

Aun así, el traspaso no está descartado. Después de que en un primer momento pareciera que Diomande iba a viajar el sábado con el conjunto de la Bundesliga a la concentración de pretemporada en Austria, Leipzig confirmó justo antes del amistoso ante el SC Verl, que el RB ganó por 4-0 al equipo de la tercera división, que el jugador de 19 años se ausentaba debido a una infección.

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Yan Diomande ya se ha "despedido mentalmente" del RB Leipzig

El nuevo entrenador, Martín Demichelis, subrayó después que Diomande está "realmente enfermo" y añadió: "Si está sano, tiene que venir. Si está enfermo, está enfermo". Por la tarde, el RB comunicó que el jugador de 19 años se incorporará en Saalfelden "tan pronto como se haya recuperado". Sin embargo, según Sky , el futbolista "ya se ha despedido mentalmente de Leipzig".

Diomande llegó el verano pasado a Leipzig procedente del CD Leganés por 20 millones de euros y firmó un contrato hasta 2030. En 46 partidos entre todas las competiciones, logró 15 goles y 11 asistencias.

En el Mundial, Diomande fue titular con Costa de Marfil. En cuatro partidos del torneo, dio una asistencia y llamó la atención con actuaciones destacadas. Los marfileños cayeron por un ajustado 1-2 ante Noruega en dieciseisavos de final.