«Si empiezo a pensar en marcharme, es el final para mí»: Cesc Fabregas zanja por completo los rumores sobre su salida del Como

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Cesc Fàbregas ha reafirmado su compromiso inquebrantable con el Como y ha descartado que esté buscando una salida del club italiano. Pese a su creciente prestigio como entrenador, el español insiste en que sigue centrado por completo en el proyecto que ha construido en el Stadio Giuseppe Sinigaglia.

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Compromiso con el proyecto del Como

Fabregas ha querido zanjar las especulaciones sobre su futuro en el Como y ha afirmado rotundamente que nunca se ha planteado dejar el club al que llevó a la máxima categoría. La reputación como entrenador del excentrocampista del Arsenal y el Barcelona se ha disparado tras una etapa histórica para el Como, que recientemente incluyó una sorprendente victoria por 4-1 sobre el Manchester United en la Champions League. Su éxito ha despertado, como era de esperar, el interés de clubes de todo el continente.

En una rueda de prensa previa al partido de la Serie A contra el Sassuolo, Fabregas respondió a preguntas sobre cuánto tiempo seguirá en el club y la posibilidad de que ya se esté buscando a su sucesor. «Nunca he pensado en irme. Si empezara a pensarlo, quizá sería el principio del fin para mí aquí, pero nunca lo he hecho», explicó el español, según recoge Sky Sport Italia.

Respeto por Alberto Aquilani

Las preguntas sobre el futuro de Fabregas surgieron a raíz del próximo encuentro con el Sassuolo, dirigido por Alberto Aquilani. Los dos excentrocampistas creativos comparten una filosofía táctica similar, y Fabregas no tardó en reconocer la calidad de su homólogo. «Alberto me gusta mucho como entrenador, por sus ideas, su valentía y la forma en que juegan al fútbol sus equipos», señaló.

Fabregas reveló que su relación profesional también se había extendido al mercado de fichajes, concretamente al desarrollo de jóvenes talentos. «Me llamó el verano pasado porque tenía muchas ganas de contar con Rispoli en el Catanzaro. Rispoli fue el primer jugador al que entrené, así que dejarlo en manos de Alberto me dio una tranquilidad absoluta», añadió.

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La importancia de Nico Paz

Más allá de su propio futuro, Fabregas dedicó tiempo a hablar del ascenso meteórico de Nico Paz, que se ha convertido en una pieza indispensable del once titular del Como. El joven talento ha rendido a un alto nivel de forma constante, lo que le ha convertido en una de las promesas de las que más se habla en la Serie A. Fabregas explicó que la fortaleza mental del jugador es tan impresionante como su calidad técnica con el balón y le permite afrontar sin problemas la presión del fútbol de élite.

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«Hay que conocer a la persona y saber qué tipo de chico es. Nico no es alguien al que haya que estar guiando. Cuanto menos hables con él, mejor. Tiene una mentalidad increíble», afirmó Fabregas. También destacó la evolución del jugador: «Llevamos más de dos años juntos y ha crecido muchísimo. Puede que incluso esté entre los tres mejores defensores del equipo. Esa mentalidad marca la diferencia incluso antes de competir, y por eso nunca lo saco».

Novedades en la plantilla y bajas por problemas físicos

De cara al partido del fin de semana, el Como afronta varias bajas importantes en ataque. Fabregas confirmó que no podrá contar con Assane Diao ni con Moise Kean, ambos apartados por problemas físicos. La ausencia de Kean es especialmente significativa por su buen estado de forma reciente, aunque existe la esperanza de que el internacional italiano pueda volver pronto a la convocatoria para el próximo partido del club, el martes.

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El entrenador también ofreció una actualización poco optimista sobre Martin Liberali, que arrastra unas molestias físicas leves. Aunque la lesión no se considera grave, Fabregas admitió que es poco probable que el jugador esté listo a tiempo para el partido contra el Sassuolo.