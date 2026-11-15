Compartir Sigue a GOAL en Google

El icono brasileño Ronaldinho ha admitido que su espectacular regreso al fútbol profesional a los 46 años «pasó demasiado rápido» tras su debut con el Ravenna. El exganador del Balón de Oro volvió a pisar el terreno de juego el domingo con el equipo de la Serie C y demostró que su amor por el fútbol sigue intacto pese a llevar años alejado de los focos.

Anuncios

Una leyenda vuelve al campo

El mundo del fútbol se paralizó el domingo cuando uno de los mayores talentos del espectáculo futbolístico regresó inesperadamente al fútbol profesional. Ronaldinho, que ahora tiene 46 años, vistió la camiseta del Ravenna en su importante duelo de Serie C ante su rival local, el Forli, y ayudó a su equipo a conseguir una victoria por 2-0.

Ronaldinho se retiró oficialmente del fútbol profesional en 2018, después de disputar su último partido al máximo nivel con el Fluminense en 2015. Por eso, muchos consideraron su llegada al Ravenna durante el verano una jugada maestra de marketing. Sin embargo, al formar parte del once inicial demostró que aún conservaba las ganas de competir. El veterano mediapunta disputó toda la primera parte antes de recibir una atronadora ovación en pie durante el descanso, momento en el que terminó su participación prevista en el encuentro.

Al recordar aquella experiencia vertiginosa, el brasileño se mostró visiblemente emocionado por el recibimiento del público italiano. «Se me ha pasado demasiado rápido. El fútbol siempre ha sido así para mí», explicó el jugador de 46 años a Sky Sport Italia. Su presencia no fue meramente testimonial: participó activamente en la jugada del primer gol, marcado por Giulio Donati, un jugador que, curiosamente, se enfrentó al Milan de Ronaldinho cuando militaba en el Lecce hace años.

No descarta volver a jugar

Aunque muchos esperaban que se tratara de una única aparición ceremonial, Ronaldinho ya ha dejado abierta la puerta a volver a calzarse las botas. El brasileño fue sustituido al descanso, cuando el Ravenna ganaba 1-0, y los periodistas se agolparon a su alrededor en medio de un gran revuelo mediático. Dida, excompañero suyo en Brasil y en el AC Milan, también se reunió con él sobre el césped durante el descanso. El partido, que agotó todas las entradas en el Stadio Bruno Benelli, contó incluso con una grada provisional llamada «R10», en homenaje a Ronaldinho y al emblemático número que lució en su camiseta a lo largo de su carrera.

Anuncios Anuncios

«¿Ha sido mi último partido? No lo sé. Si el presidente sigue llamándome, ¡volveré! Siempre es un placer. Le dije al presidente que, si me necesita, estaré aquí», comentó el legendario número 10.

Related Topics

La alegría del vestuario

Para Ronaldinho, el regreso fue mucho más que los 45 minutos sobre el césped: también significó recuperar el ambiente del vestuario y la atmósfera única de un día de partido. En sus mejores años, el brasileño fue ampliamente considerado uno de los mejores jugadores del mundo y cautivó a los aficionados con su personalidad alegre y su deslumbrante habilidad. Su ilustre carrera incluyó la conquista del Mundial de 2002 con Brasil, la Champions League de 2006 con el Barcelona y títulos de liga tanto con el Barcelona como con el AC Milan. También ganó el Balón de Oro y el premio al Jugador Mundial de la FIFA en 2005.

«Ha sido precioso estar aquí, jugar y vivir los preparativos en el vestuario. El fútbol siempre ha sido lo más maravilloso de mi vida», continuó el brasileño. También habló de la importancia de mantener la alegría en este deporte, una cualidad por la que fue conocido durante toda su carrera. «Ha sido divertido estar con tantos jugadores jóvenes, algunos de los cuales crecieron viéndome jugar. Ha sido estupendo. Ahora, si el presidente me llama, ¡volveré!»

Anuncios

Recuperar el orgullo futbolístico

Más allá de su regreso personal, Ronaldinho aprovechó la ocasión para hablar de la situación general del fútbol tanto en su país natal como en Italia, su hogar temporal. La leyenda brasileña desarrolló una carrera en varios grandes clubes, entre ellos el Paris Saint-Germain, el Barcelona y el AC Milan, además del Gremio, el Flamengo, el Atletico Mineiro y el Fluminense en Brasil, y el Queretaro mexicano. Marcó 299 goles durante su carrera profesional y esperaba alcanzar la cifra de 300 con la camiseta del Ravenna. Incluso reveló que habría lanzado un penalti si a su equipo le hubieran señalado uno a favor.

«Hay muchos jugadores que tienen la misma alegría que tenía yo. En el fútbol, a veces las cosas no salen bien; lo sabemos en Brasil, y vosotros, los italianos, también. Espero que Italia y Brasil puedan volver a ganar Mundiales y a jugar un gran fútbol», afirmó.