Si el Madrid no gana en Estambul, Zidane tendrá las horas contadas

Perdiendo ante el Galatasaray, tendría muy "negra" la Champions; el Real necesita ganar sí o sí

Vienen curvas peligrosas para Zinedine Zidane. El francés, discutidísimo por ciertos sectores del madridismo, está en apuros. Tras la goleada del Atlético en verano y la derrota abultada de París, ahora se ha producido una derrota inesperada en , para ceder el liderato. El martes, en Estambul, el se juega media temporada, poque caer significaría pegarse un tiro en el pie y coquetear con la posibilidad de ser eliminado de la Champions.

En el club hay preocupación por la marcha del equipo. Según ha podido saber Goal, la directiva está empezando a perder la gran confianza que tenía en Zidane y hay algunos ejecutivos que creen que no ha acabado siendo buena decisión recurrir al francés, porque hace meses que no da con la tecla para "resucitar" al equipo. Saben que si vuelve a perder, esta vez ante el , la temporada estará en peligro. Una victoria despejaría su horizonte y también el de Zidane, pero si eso no se produce, el francés podría tener las horas contadas en el banquillo.

La cúpula del club blanco está preocupada por la deriva del equipo. El problema no son las matemáticas, ya que el Madrid aún tiene opciones de pasar de grupo en Champions y marcha segundo en Liga detrás del , sino las sensaciones. No son buenas desde hace meses. A Zidane no se le ve nada cómodo y de los jugadores se espera una reacción inminente, porque el club se juega mucho y la situación no está para bromas. Un paso en falso en la Champions, la competición fetiche del Madrid, precipitaría los acontecimientos.

En caso de perder en , el futuro de Zidane se teñiría de negro. En el gabinete de crisis, sobre la mesa ya hay varios nombres y uno de ellos no es extraño al madridismo: se trata de José Mourinho, al que algunos directivos ven ideal para sacudir la atmósfera negativa que está envolviendo al Madrid las últimas jornadas. Al Madrid sólo le queda un camino en Turquía: ganar o ganar. A Zidane, por descontado, también. Si no lo hace, perderá la cabeza.