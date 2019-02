"Si Doukouré coge a Casemiro, se hubiese ido en ambulancia"

El presidente del Levante, Quico Catalán, opina sobre la acción que dio el triunfo al Real Madrid en el Ciutat de Valencia.

El Real Madrid ganó con polémica en la jornada 25 de LaLiga. Lo hizo con dos penaltis, dejando dudas la decisión del árbitro en el segundo de ellos. ¿Toca Doukouré a Casemiro dentro del área granota? El colegiado Ignacio Iglesias Villanueva consideró que sí, a pesar de la opinión del presidente del Levante, Quico Catalán.

“Pita penalti muy rápido y te sorprende. Yo he visto 37 imágenes y me parece muy riguroso. Si hay contacto, no es un contacto para que se pite penalti", dijo el máximo directivo del conjunto valenciano en declaraciones para Movistar Partidazo.

Y agregó: "Si buscamos contactos, en la primera parte hay una jugada entre Carvajal y Morales en la que no solo le agarre sino que creo que también le trastabillea con las piernas. De lo de Doukouré y Casemiro, creo que si lo coge, se hubiese ido en ambulancia”.

Lo curioso de la acción es que, en esta oportunidad, y más allá de que el VAR revisó la acción y confirmó la decisión del colegiado, Iglesias Villanueva no se acercó a la banda para ver la jugada en la televisión. Una decisión que ha generado todavía más polémica en la noche de Valencia.