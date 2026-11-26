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Alejandro Balde, lateral izquierdo del Barcelona, acaparó todas las miradas con un enigmático mensaje publicado en su cuenta de Instagram tras su destacada actuación ante el Sabah azerbaiyano en la Liga de Campeones, en una noche en la que volvió al once titular por primera vez esta temporada, antes de que una lesión en el tobillo derecho, que le obligó a abandonar el terreno de juego, empañara su alegría.

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El futbolista español, de 23 años, escribió en su cuenta, que siguen más de 7,2 millones de personas: «Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí?».

El mensaje de Balde llegó después de un partido en el que recuperó parte de su brillo, tras ser titular en la victoria del Barcelona por 4-1 sobre el Sabah, ayer miércoles por la noche, en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

El encuentro suponía una oportunidad importante para el lateral español de demostrar que puede recuperar su sitio en los planes del técnico alemán Hansi Flick, sobre todo después de las informaciones que han rodeado su futuro en las últimas semanas y de que se haya hablado de una posible salida del club catalán.

Balde aprovecha su primera oportunidad

Balde fue titular por primera vez esta temporada, después de que Flick apostara por varios jugadores que no habían tenido suficientes minutos, ante la acumulación de partidos y la necesidad de introducir cambios en la alineación.

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El lateral español aprovechó la ocasión de forma notable y firmó una de sus mejores actuaciones desde el inicio de la temporada, al formar una banda izquierda muy activa en ataque junto a su compañero Anthony Gordon, sacando partido de su velocidad y de su capacidad para progresar por los espacios a la espalda de la defensa rival.

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Su aportación más destacada llegó cuando se lanzó al espacio a la espalda de la defensa del Sabah y envió un preciso centro raso a Karim Adeyemi, que recibió el balón y lo mandó al fondo de la red para firmar el tercer gol del Barcelona en el partido.

Su influencia no se limitó al ataque, ya que también ofreció un rendimiento defensivo disciplinado, mantuvo bien su posición y supo responder a los intentos del rival, dando así una respuesta práctica a las dudas que se habían planteado sobre su nivel y su capacidad para recuperar su lugar en el once de Flick.

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Una lesión inesperada arruina la noche

Sin embargo, la gran actuación de Balde no pudo completarse, ya que sufrió un problema en el tobillo derecho en uno de sus intentos de disparo a puerta y tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 64.

La lesión generó preocupación en el Barcelona, sobre todo porque el jugador estaba ofreciendo su mejor nivel de la temporada y había empezado a recuperar la confianza en un momento en el que necesitaba con urgencia una oportunidad para reivindicarse.

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Hansi Flick se refirió al estado de su jugador tras el partido: «Balde se ha torcido el tobillo con fuerza, pero todavía no sabemos qué le ha pasado. Ha jugado muy bien y ha hecho un trabajo fantástico».

Según informó el diario español AS, la lesión se produjo por un mal apoyo del pie derecho al intentar jugar el balón, lo que le provocó una torcedura de tobillo, en medio de los temores iniciales de que el jugador haya sufrido una lesión que le obligue a perderse los próximos partidos.

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El periódico señaló que el diagnóstico definitivo dependerá de las pruebas médicas a las que se someterá Balde tras el regreso de la expedición del Barcelona, que previsiblemente incluirán una resonancia magnética para determinar el tipo y el grado de la lesión y, con ello, el tiempo que podría estar de baja.

¿Afectará a sus opciones de salida en enero?

Las consecuencias de la lesión de Balde van más allá de lo deportivo, después de que el diario AS enmarcara este contratiempo en el debate sobre su futuro en el Barcelona y una posible salida en el próximo mercado de invierno.

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El nombre del lateral español se había vinculado en los últimos tiempos a rumores sobre su marcha del club, al no contar con un papel de titular habitual a las órdenes de Flick, lo que convertía el partido ante el Sabah en una oportunidad importante para volver a reivindicarse y demostrar que merece pelear por su puesto.

El periódico considera que la lesión podría complicar los planes de su salida en enero si exige una baja prolongada, y recuerda lo ocurrido con el sueco Roony Bardghji, que sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha el pasado agosto, lo que afectó a sus posibilidades de abandonar el Barcelona.

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No obstante, la comparación no significa que la lesión de Balde sea igual de grave, ya que las primeras estimaciones apuntan a un posible esguince de tobillo, y habrá que esperar a las pruebas médicas antes de determinar el alcance del daño o vincularlo con su futuro en el mercado de fichajes.