«Si digo algo, me meto en un lío»: cuando un aficionado del Arsenal tiene que elegir entre Saka y el Hazard en su mejor momento

En el tapiz del fútbol, donde las lealtades son tan feroces como duraderas, pocos intercambios captan la tranquila poesía de la afición como el que tuvo lugar en una calle de Londres. Un seguidor del Arsenal se enfrentó a una pregunta sencilla, pero provocadora: ¿Bukayo Saka o Eden Hazard?

Aunque el entrevistado dudó al principio, haciendo referencia en broma a la famosa cita de José Mourinho, «Si hablo, estoy en problemas», sopesando claramente la posible reacción de la mitad del grupo que aún venera al mago belga.

El presentador no se lo traga. «Habla», le dice con calma, con esa mezcla perfecta de broma y presión que solo un grupo de auténticos aficionados al fútbol puede ofrecer.

Respira hondo, se arma de valor y suelta la bomba: «Saka».

Fue un momento de lealtad pura y sin filtros, uno que dice mucho del alma de la afición futbolística moderna

Seamos realistas. Hazard era pura magia en su mejor momento. Ese regate, ese sprint, esos goles que dejaban a los porteros sacando el balón de la red mientras se preguntaban de qué planeta venía ese tipo. A los aficionados del Chelsea todavía se les humedecen los ojos al recordar las noches en las que Eden convertía la Premier League en su patio de recreo personal.

¿Pero Saka? El chico ha estado a otro nivel últimamente. El héroe de la cantera del Arsenal, que lidera el ataque con una sonrisa que dice «esto lo tengo controlado», mientras ofrece asistencias, goles y momentos de pura brillantez semana tras semana. Es el corazón del equipo de Mikel Arteta, el que da la talla en los partidos más importantes y hace que lo imposible parezca rutinario.

¿Que un seguidor del Arsenal prefiera a un jugador actual de los Gunners antes que a una auténtica leyenda de la Premier League? Eso no es solo parcialidad de aficionado, es una fe de otro nivel. Es el tipo de momento que resume a la perfección por qué nos encanta este deporte: la lealtad ciega, los riesgos atrevidos y la alegría absoluta cuando alguien se mantiene firme en su elección, incluso cuando todo el mundo está listo para criticarle.

En algún lugar, Hazard probablemente se esté riendo entre dientes mientras saborea un merecido café en su retiro, preguntándose cómo la nueva generación ya está robando corazones. ¿Y Saka? Está demasiado ocupado iluminando el campo como para darse cuenta del revuelo.

Una cosa es segura: este chico del Arsenal no solo eligió a un jugador. Eligió a su luchador. Y toda la plantilla de compañeros le recordará esa respuesta durante las próximas temporadas. Bien hecho, chico. Bien hecho. ⚽