"Si con Maradona no llegamos a la final de Qatar, renunciaré a mi cargo"

Uno de los candidatos a presidente de la RFEF afirmó que tiene un acuerdo con Diego para que dirija a la Selección de España.

Diego Armando Maradona causa una verdadera revolución en cualquier rincón del planeta fútbol. Ya quedó comprobado en Emiratos Árabes, en Bielorrusia, en y ahora en el fútbol argentino, donde además logró el milagro de salvar a Gimnasia del descenso. Sin embargo, la hipotética oportunidad de dirigir a una Selección de talla mundial podría cambiarle el panorama al Diez.

El exárbitro Antonio Torres López, candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aseguró que si gana las elecciones, tiene decidido contratar al Pelusa para que conduzca a hacia el título en el Mundial 2022. "Si con Maradona no llegamos a la final de , renunciaré a mi cargo", sostuvo.

"Maradona tiene el mejor registro de todos los técnicos que han pasado por la Selección . Arrasa por dónde va", indicó Torres López, en declaraciones a FM Milenium, y agregó: "Me puse en contacto con Roberto Trotta quien me hizo el enlace con Matías Morla. Me costó pero es gente muy sencilla. Charlé casi 20 minutos con Morla, y es cierto que tenemos todo acordado para que Maradona sea el entrenador".

En otra entrevista que dio unos días antes en Cadena Cope, el candidato a presidente de la RFEF admitió que "con Maradona no he hablado, aunque es una propuesta económica millonaria" y afirmó que Trotta, quien se peleó y rompió su relación con Diego en el 2012 tras trabajar juntos en Al Wasl de Emiratos Arabes, sería su ayudante de campo.

¿Se dará?