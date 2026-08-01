Mostafa Shobeir, guardameta del Al-Ahly y de la selección de Egipto, dio un nuevo paso en el camino hacia una carrera profesional en el extranjero, tras firmar oficialmente con la agencia internacional de representación de jugadores CAA Base, en un movimiento que refuerza sus posibilidades de recalar en un club europeo durante el próximo periodo, después de las destacadas actuaciones que ofreció en el Mundial 2026.

El fiable periodista italiano Fabrizio Romano reveló, a través de su cuenta en la plataforma "X", que Shobeir se ha incorporado a la lista de jugadores representados por la agencia CAA Base, señalando que su contrato actual con el Al-Ahly se extiende hasta junio de 2027, aunque podría abandonar el club ante el interés de varios equipos por hacerse con sus servicios tras su brillante participación en el Mundial.

Este paso llegó tras el torneo histórico que disputó el portero con la selección de Egipto, donde desempeñó un papel destacado en la clasificación de Egipto a los octavos de final del Mundial por primera vez en su historia, después de ofrecer una serie de sólidas actuaciones que atrajeron la atención de observadores y ojeadores de varios clubes fuera de Egipto.

CAA Base es una de las mayores agencias de representación de jugadores en el mundo del fútbol y cuenta con amplias relaciones con los grandes clubes de Europa, además de gestionar la carrera de varias de las principales estrellas del deporte.

Entre los jugadores más conocidos que representa la agencia figuran el inglés Cole Palmer y el ecuatoriano Moisés Caicedo, dúo del Chelsea, y el inglés Eberechi Eze, estrella del Arsenal; y entre los entrenadores, el italiano Carlo Ancelotti y el español Julen Lopetegui.

La incorporación de Shobeir a esta agencia se interpreta como un indicio importante de que está cerca de vivir una experiencia profesional fuera de la liga egipcia, especialmente ante el interés que despertó tras su destacada participación en el Mundial, la cual revalorizó sus acciones en el mercado de fichajes.