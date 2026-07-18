El periodista y exarquero egipcio Ahmed Shubair afirmó este sábado que la propuesta de Hani Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia y miembro del Comité Ejecutivo de la CAF, para aumentar los clubes en las competiciones africanas, cuenta con el respaldo de las principales figuras del organismo.

En su programa de la cadena egipcia «Al-Nahar», Shubair recordó que el viernes debía reunirse el Comité Ejecutivo de la CAF para debatir la idea, aunque problemas logísticos lo evitaron.

El exportero del Al-Ahly añadió: «A pesar de que la reunión no se haya celebrado, la mayoría de las opiniones dentro de la CAF respaldan la propuesta, que cuenta con el apoyo de Motsepe (presidente de la CAF) y del señor Fawzi Lakjaâ (vicepresidente de la CAF y presidente de la Federación Marroquí), y se espera que la propuesta de aumentar el número de clubes se apruebe en los próximos días, se celebre o no una nueva reunión».

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La idea es otorgar a algunas federaciones, entre ellas la egipcia, una plaza extra, lo que permitiría a ciertos países contar con tres clubes en cada torneo; el tercero entraría en las rondas preliminares.

Shubair confirma que el tema sigue «sobre la mesa» en la CAF y se resolverá antes de anunciar el calendario africano para la nueva temporada.



