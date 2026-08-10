Según informan de forma coincidente varios medios españoles, el sueco de 20 años sufrió en un entrenamiento una lesión posiblemente más grave en la rodilla, que en el peor de los casos podría dejarle fuera de combate durante varios meses.

Eso dejaría definitivamente descartado un traspaso en el actual periodo de fichajes, ya que la ventana estival en Europa solo permanece abierta hasta el 1 de septiembre de 2026.

Bardghji ya había sufrido una rotura del ligamento cruzado en abril de 2024 y, como consecuencia, estuvo diez meses de baja. No se sabe si la lesión actual afecta a la misma rodilla ni la gravedad de la dolencia.

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Bardghji tiene contrato con el FC Barcelona hasta 2029

En el Barcelona, el jugador de 20 años está considerado como candidato a salir, después de que en el equipo del entrenador Hansi Flick tenga más bien escasas opciones de contar con minutos de forma regular. El técnico alemán ni siquiera se llevó a Bardghji a los amistosos en Údine del pasado fin de semana, en los que los catalanes jugaron 45 minutos contra el Nottingham Forest (1-0) y el Udinese Calcio (0-1).

«No es fácil para mí, pero tenemos que tomar decisiones», explicó Flick después. Lo ideal sería que el sueco, así como el centrocampista Marc Cassado, buscaran un nuevo club. «Hablé con ambos al final de la pasada temporada y también en la concentración en Inglaterra hablamos sobre sus situaciones. Y no ha cambiado nada. Les doy este consejo», afirmó Flick.

Para Bardghji, la supuesta lesión llega en el peor momento, ya que varios clubes habían mostrado interés en un traspaso. También desde la Bundesliga se dice que uno u otro club se había interesado por el sueco.

La pasada temporada, el extremo disputó 28 partidos con los catalanes entre todas las competiciones, en los que firmó dos goles y cuatro asistencias. Su contrato con el Barcelona se extiende hasta 2029.