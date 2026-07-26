Como confirmó a un periódico una fuente cercana al fondo soberano PIF, las obligaciones del vigente campeón saudí ascienden ya a más de 800 millones de riales, lo que equivale a algo más de 187 millones de euros.

Esta inmensa crisis financiera, que según esa información se debe exclusivamente a decisiones financieras erróneas de la pasada temporada, ha puesto al club bajo la estricta supervisión de la liga profesional saudí. Para evitar que la montaña de deuda siga creciendo, el propietario ha puesto en marcha medidas radicales con efecto inmediato.

Entre ellas figura, sobre todo, la retirada de la capacidad de actuación de la dirección operativa. Ante la pregunta explícita de Al-Riyadiah sobre si se impedirá a la actual directiva del club cerrar nuevos contratos para la próxima temporada, la fuente respondió de forma inequívoca: "Sí, no habrá firmas de contratos mientras la dirección no aporte liquidez procedente de los ingresos del club".

Getty Images

Prohibición de fichar para el club de Cristiano Ronaldo

De este modo, la cúpula directiva del club de Riad no podrá incorporar nuevos jugadores hasta que pueda acreditar fondos correspondientes procedentes de su propio patrocinio o de otros ingresos del club.

El plan de saneamiento del fondo soberano se apoya en tres pilares centrales. Además de la limitación de las competencias financieras de la actual directiva del club, se ha contratado a empresas independientes de asesoría financiera, económica y jurídica.

Estas deberán mostrar posibilidades para aumentar los ingresos comerciales, consolidar los gastos y elaborar una hoja de ruta estructurada en el tiempo para restablecer la sostenibilidad financiera. El tercer pilar afecta a la estructura de propiedad: el PIF evalúa actualmente dos ofertas serias para hacerse con el control del club de Cristiano Ronaldo, aunque el fondo prefiere una adquisición parcial.

Getty Images

El fondo soberano PIF no puede inmiscuirse en el deporte

El objetivo de estas medidas es, según el informante, "preservar el valor financiero, de afición y de comercialización del club, evitar una duplicación de la deuda y reforzar el cumplimiento de las normas de gobernanza vigentes".

Estas regulaciones también son vinculantes desde una perspectiva internacional, ya que la propiedad de las empresas deportivas del PIF está sujeta a la supervisión de la FIFA y de otros organismos. Para garantizar una competencia justa entre varios clubes propiedad del mismo dueño, el fondo soberano está legalmente obligado a distribuir su apoyo financiero de manera equitativa y no puede inmiscuirse directamente en asuntos deportivos.