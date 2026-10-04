Shobeir revela el mensaje del Al Ahly a Amrouche y destapa una sorpresa sobre el árbitro del clásico

A pocos días del esperado clásico ante el Zamalek, parece que el Al Ahly ha dejado claras sus prioridades a su entrenador marroquí Hossein Amotta, mientras continúan los movimientos dentro del comité de árbitros para definir la identidad del equipo arbitral que dirigirá el esperado encuentro.

El comunicador Ahmed Shobier, exportero del Al Ahly y de la selección de Egipto, reveló que la directiva del club informó a Amotta de que la Copa de la Capital de Egipto no será objeto de evaluación ni de rendición de cuentas, al considerarse una oportunidad para dar a los suplentes y a los jóvenes un mayor espacio de participación.

Shobier dijo a través de su cuenta en la plataforma «X»: «El Al Ahly le dijo a Amotta: no vas a ser juzgado en absoluto por la Copa de la Capital de Egipto, este es un torneo en el que vas a preparar a los suplentes y dar oportunidad a los jóvenes; nuestros torneos importantes ahora son la Confederación, la Liga y la Copa de Egipto, hasta que veamos nuestra situación respecto a la Supercopa».

En el apartado arbitral, Shobier reveló nuevos avances sobre el árbitro previsto para el partido entre el Al Ahly y el Zamalek, previsto para el próximo domingo en el estadio de El Cairo, dentro de la sexta jornada de la Liga Premier de Egipto.

Explicó que Essam Abdel Fattah sufrió un grave accidente, lo que provocó el aplazamiento de la reunión destinada a tratar el asunto del equipo arbitral del clásico, señalando la existencia de un candidato destacado de fuera de las cinco grandes ligas.









El exportero del Al Ahly y de la selección de Egipto añadió: «Pregunté por el equipo arbitral del clásico, y me dijeron que Essam Abdel Fattah sufrió un accidente muy grave del que Dios lo salvó, y estaba en Ismailía, por lo que la reunión se aplazó».

Y prosiguió: «Lo que supe es que hay un gran árbitro de fuera de las cinco grandes ligas como candidato, y al comité de árbitros le llegó una respuesta de dos federaciones de las cinco grandes ligas, y van a discutir el asunto y luego anunciar hoy, o lo más probable mañana, el equipo arbitral del clásico».



