Shiloh 't Zand asestó el sábado por la noche un duro golpe al Feyenoord, precisamente en De Kuip. El centrocampista, cedido al Fortuna Sittard por el club de Róterdam, marcó el 1-1 en el minuto 86 y contó después, ante la cámara de ESPN, que el empate tardío le supo casi como un gol de la victoria.

«Sí, creo que sí», responde 't Zand cuando le preguntan si su gol le sabe a victoria. «Si miras el partido entero, por momentos se pone difícil, claro, y marcar en el minuto 86 es sencillamente maravilloso».

Para 't Zand, marcar contra el Feyenoord en De Kuip no es una experiencia nueva. El centrocampista ya había anotado en Róterdam con el Heracles Almelo y disfruta de su segundo gol en la Eredivisie contra su club de origen. «Es una sensación muy agradable, claro. Soy un chico de Zuid y poder marcar en De Kuip contra el Feyenoord es una sensación muy agradable».

El centrocampista de 23 años reconoce que un partido contra el Feyenoord le motiva especialmente. «Creo que, por supuesto, estás un poco más motivado, pero quiero dar el cien por cien en cada partido y ser importante para el equipo. Que hoy lo haya conseguido es muy bonito, claro».

Según 't Zand, el Fortuna debe el punto sobre todo a la forma en que defendió el equipo de Danny Buijs. «Si miras el partido entero, estuvimos compactos como equipo y no era fácil atravesar nuestra defensa», explica.

El equipo de Limburgo intentó llevar los ataques del Feyenoord hacia las bandas y crear peligro a la contra. «Siempre intentamos que el rival ataque por fuera y, si por ahí genera poco o casi nada, le resulta difícil marcarnos. Creo que también podemos ser peligrosos al contraataque y hoy lo hemos demostrado varias veces».

Antes del partido, el entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, habló positivamente de la evolución de 't Zand, que en el Fortuna está teniendo los minutos que buscaba en Róterdam. «Vine al Fortuna para jugar y demostrar lo que valgo. El año pasado tuve minutos en el Jong Feyenoord y es muy bonito que ahora el Fortuna y el entrenador me den esta oportunidad en la Eredivisie».

También llamó la atención la forma en que 't Zand celebró el empate: el jugador cedido por el Feyenoord lo festejó con euforia y se deslizó de rodillas. Mientras algunos futbolistas optan por no celebrar sus goles por respeto a su club de origen, 't Zand no ve ningún motivo para contenerse. «Juego para el Fortuna y marco para el Fortuna. Así que celebro el gol por el Fortuna».