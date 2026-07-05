Sharqi sobre el partido contra Marruecos: «No os preocupéis... ¡Iremos a la guerra!»

Ryan Sharqi, estrella de Francia, calificó de «apasionante» el duelo contra Marruecos en cuartos del Mundial y prometió una «guerra» el jueves en Boston.

Tras vencer 1-0 a Paraguay en octavos, prometió que Francia usará los cinco días siguientes para recuperarse antes de «ir a la guerra».

Aunque centrado en el duelo ante Paraguay, elogió el nivel de Marruecos: «No vi su partido porque estábamos ocupados, pero sabemos que es una selección con mucha calidad».

El jueves se jugarán un puesto en semifinales.