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Shaqueel van PersieImago
Wessel Antes

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Shaqueel van Persie vuelve a la convocatoria del Feyenoord por primera vez desde el despido de su padre

Feyenoord vs Brujas
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S. van Persie

Shaqueel van Persie podría debutar este sábado con el Feyenoord. Comenzará en el banquillo, por detrás de Nacho Ferri, fichaje millonario que se estrenará contra el Club Brugge en De Kuip.

El capitán Timon Wellenreuther custodiará la portería, mientras que la defensa la integrarán Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Thijs Kraaijeveld y Jordan Lotomba.

En el centro del campo actuarán Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline y Luciano Valente. En ataque, Calvin Stengs, Ferri y Gonçalo Borges buscarán los goles.

Van Persie junior vuelve a una convocatoria del Feyenoord por primera vez desde el despido de su padre, Robin. El delantero de 19 años no jugó contra el FC Dordrecht, pero sigue esperando su oportunidad en De Kuip.

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El amistoso se emitirá a las 12:00 h en Feyenoord ONE (con pago) o gratis registrándose en la web del Club Brugge.

Alineación del Feyenoord: Wellenreuther; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Lotomba; Vanhoutte, Targhalline, Valente; Stengs, Ferri, Borges.

Banquillo: Bossin, Berger, Deijl, Ahmedhodzic, Kasanwirjo, Mármol, Plug, Wessels, Zechiël, Hadidi, Van den Elshout, Steijn, Diarra, Tengstedt, Van Persie, Sliti e Ivanusec.

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