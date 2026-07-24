Luciano Valente se muestra positivo con las primeras semanas de Giovanni van Bronckhorst en el Feyenoord. Eso sí, ha sido un cambio al que especialmente Shaqueel van Persie ha tenido que adaptarse, después de ver marcharse a su padre como entrenador principal.

«Shaqueel lo está llevando muy bien, eso también se nota en él. A veces he hablado de ello con él. Él mismo dice: al final, yo solo soy futbolista. Shaqueel contó en realidad exactamente lo mismo que digo yo siempre: en el fútbol pasa simplemente que de vez en cuando un entrenador se va», explicó Valente a ESPN.

«Para él es especial, porque es su padre, claro», continuó el centrocampista. «Entonces se le da más importancia. Pero lo está llevando muy bien. Ni siquiera hemos tenido que ayudarle en ese sentido.»

Valente se siente muy bien con Van Bronckhorst al mando. «Siento de verdad una energía positiva. Soy muy positivo sobre cómo lo estamos haciendo como equipo. Los entrenamientos son de gran nivel y la intensidad es altísima. Eso también hace que el fútbol sea más divertido.»

«Entrenas casi toda la semana y en el fin de semana suele haber un partido. Hay que mantener un buen ambiente entre todos en los entrenamientos y fuera del campo. Entonces puede ser una temporada muy bonita. Desde luego, se dan las condiciones», afirmó el esperanzado jugador del Feyenoord.

Que Valente trabajara bien con Van Persie no supone ningún problema en su relación con Van Bronckhorst. «No, no me resulta difícil. Siempre seré sincero al respecto. Como ya he dicho otras veces: mi relación con Robin van Persie es buena y ahora también la tengo con Gio. Al final eres futbolista y tienes que tenerse en cuenta unos a otros y ayudarse.»

«Queremos ser campeones y para eso hay que intercambiar ideas entre todos. Sé cómo funciona el fútbol, así que puedes asimilar antes un despido. Simplemente pasa. Al final, todo el mundo vuelve a encontrar su camino y su sitio, y entonces deseas lo mejor a los demás», concluyó el centrocampista del Feyenoord.