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Shaqueel van Persie tiene sensaciones encontradas tras el Feyenoord-FC Porto (0-1). Por un lado, está satisfecho con su debut como titular y con el juego del equipo; por otro, lamenta que el conjunto de Róterdam vuelva a quedarse con las manos vacías. Aun así, Van Persie nota confianza de cara al domingo, cuando se enfrentará al Ajax en el Clásico.

Nacho Ferri había sido siempre la primera opción del entrenador Giovanni van Bronckhorst para la delantera esta temporada, pero el martes le tocó a Van Persie. El atacante de 20 años disputó un total de 66 minutos, aunque no logró dejar demasiada huella en el juego del Feyenoord.

«Sí, estoy orgulloso de mi debut, pero me da pena el resultado», comienza Van Persie en conversación con Noa Vahle para Ziggo Sport. «Tengo la sensación de que podríamos haber sacado más. Creo que jugamos bien como equipo y tuvimos ocasiones. En cualquier caso, estoy orgulloso de mi debut como titular».

«Llevo aquí un tiempo, pero por mis lesiones no había podido debutar antes como titular», explica Van Persie. «Es estupendo haber podido hacerlo ahora. Espero jugar más minutos».

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Para ello, Van Persie sabe que, ante todo, tendrá que mejorar su estado físico. «Noto que cada semana estoy mejor físicamente, y eso es lo más importante para mí. Mi objetivo es poder jugar 90 minutos de forma habitual. Ahora voy por buen camino».

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«Creo que no jugué muy bien, soy bastante autocrítico», dice Van Persie sobre su actuación ante el Porto. «En cuanto a los desmarques, me esforcé de verdad por encontrar espacios, pero a veces no sale. Los chicos lo intentan y yo intento desmarcarme. Juntos tratamos de hacerlo lo mejor posible. Hoy no salió».

Tras la derrota ante el Porto, el Feyenoord tendrá que pasar página rápido, porque el domingo ya le espera el Clásico contra el Ajax. Según Van Persie, el equipo afronta ese partido con buenas sensaciones, en parte porque volvió a mostrar señales de mejora en su juego.

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«Creo que hoy hemos dado un buen paso de cara al domingo, porque es un partido muy importante. Noto en el grupo que estamos preparados. El domingo iremos a por todas».

«Hay un buen ambiente en el equipo, todos están preparados para el domingo», continúa. «Si ganamos el Clásico, compensaría en buena medida lo ocurrido en las últimas semanas. Vamos a por ello».