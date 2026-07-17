Shaqueel van Persie deja en el banquillo a los jugadores mejor pagados del Feyenoord

Shaqueel van Persie será titular este viernes a las 13:30 en el amistoso del Feyenoord contra el Sporting Charleroi. El delantero de 19 años jugará como extremo derecho, por delante de Calvin Stengs, quien ya no tiene futuro en De Kuip.

Luka Ivanusec, otro de los mejor pagados, también partirá desde el banquillo, al igual que el fichaje millonario Gaoussou Diarra.

Giovanni van Bronckhorst elige a Liam Bossin como portero ante el modesto equipo belga. Tjark Ernst aún no estará en Varkenoord. Los canteranos Mannou Berger e Ismail Ka serán los suplentes.

La defensa la componen Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Thijs Kraaijeveld y Mika Mármol, que actúa como lateral izquierdo.

En el centro del campo Gio mantiene, por tercer amistoso consecutivo, a Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline y Luciano Valente. Tras el descanso podrían entrar Gjivai Zechiël y Sem Steijn.

En ataque actuarán Van Persie, Nacho Ferri y Gonçalo Borges. El encuentro se verá en exclusiva por Feyenoord ONE.

Alineación del Feyenoord: Bossin; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Valente; Van Persie, Ferri, Borges.

Suplentes: Berger, Ka, Lotomba, Deijl, Ahmedhodzic, Kasanwirjo, Wessels, Zechiël, Van den Elshout, Steijn, Stengs, Sliti, Tengstedt, Ivanusec, Diarra y Zinhagel.