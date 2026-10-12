Shanghái se convierte en el cementerio de los sueños de Alcaraz: eliminación impactante y pérdida del trono del ranking

El español Carlos Alcaraz se despidió del Masters de Shanghái de tenis en la segunda ronda, tras caer ante el belga Zizou Bergs por dos sets a cero, en una sonada sorpresa que puso fin de forma temprana al recorrido del tenista español y le dio a su rival la oportunidad de vengarse de la derrota que había sufrido ante él hacía tan solo una semana.

Bergs, número 39 del mundo, resolvió el enfrentamiento con un marcador de 7-5 y 7-6, aprovechando la solidez de su nivel en los momentos decisivos, mientras Alcaraz padeció la gran cantidad de errores y la incapacidad de imponer su ritmo habitual, por lo que abandonó el torneo sin ofrecer su mejor versión.

Las consecuencias de la eliminación de Alcaraz no se limitaron a su derrota en Shanghái, ya que el resultado contribuyó a decidir la carrera por el primer puesto del ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) al cierre del año, a favor del alemán Alexander Zverev.

El duelo supuso un nuevo capítulo de la pugna entre ambos jugadores, después de haberse enfrentado en los octavos de final del torneo de Tokio, una semana antes, cuando Alcaraz se impuso en su camino hacia la conquista del título. Pero Bergs afrontó el partido esta vez de una forma distinta y logró darle la vuelta a la situación.

Resolvió el primer set

El partido comenzó con un ritmo parejo, ya que ambos jugadores tuvieron dificultades para cerrar sus juegos de servicio, y algunos juegos se prolongaron durante mucho tiempo, sin que ninguno de los dos consiguiera un quiebre temprano.

El punto de inflexión llegó en el undécimo juego, cuando Bergs aprovechó su oportunidad para adelantarse, antes de que Alcaraz sufriera para manejar el desarrollo del juego y el estado de las pelotas, expresando su frustración al decir: "No puedo jugar por intuición. No puedo jugar así".

Y aunque el español logró salvar dos puntos de set, el jugador belga mantuvo su presión hasta cerrar el primer set por 7-5, colocando a su rival bajo una presión adicional.

Alcaraz intenta reaccionar

En el segundo set, Bergs siguió manteniendo su concentración, pese a que el partido se detuvo cerca de 9 minutos después de que entrara al vestuario, antes de regresar a la pista con el mismo ritmo.

Alcaraz padeció un descenso de eficacia y una gran cantidad de errores no forzados, que llegaron a 21 frente a 7 golpes ganadores, mientras su rival mantuvo su equilibrio y no le concedió oportunidades fáciles para volver al partido.

Cuando el set llegó al 5-5, Bergs tuvo una oportunidad de quiebre y logró aprovecharla, poniendo a Alcaraz ante una prueba difícil, pero el español respondió quebrando el servicio de su rival en el juego siguiente, forzando el recurso al tie-break.

Y en el momento decisivo, Bergs recuperó la iniciativa, se adelantó en el tie-break y cerró el set por 7-6, logrando una victoria valiosa y alcanzando la siguiente ronda, donde espera al ganador del enfrentamiento entre el estadounidense Tommy Paul y el francés Valentin Vacherot.