La vida sentimental de la cantante colombiana Shakira ha vuelto al centro de la atención en España, después de que las informaciones sobre su posible relación con el congoleño-español Serge Ibaka, exjugador de baloncesto del Real Madrid, ocuparan los titulares, en medio de informes que hablan de encuentros frecuentes entre ambos durante los últimos meses, pese a que fuentes cercanas aseguran que solo son amigos.

El programa "El Gordo y la Flaca", de la cadena estadounidense "Univisión", reveló que Shakira mostró interés por Ibaka, y señaló que la pareja procuró mantener sus encuentros lejos de los focos, en un intento de conocerse poco a poco antes de que se difundieran las noticias sobre su posible relación.

Ambos se vieron en Madrid, y además coincidieron en la capital francesa durante la semana de la moda de París, lo que alimentó las especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre ellos.

El periodista Aurelio Manzano contactó con fuentes cercanas a la artista colombiana, que confirmaron que los encuentros sí tuvieron lugar, aunque insistieron en que ambas partes se consideran únicamente amigos.

Estas informaciones llegan después de la separación de Shakira y Gerard Piqué, exestrella del Barcelona, en junio de 2022, una relación que recibió una enorme atención mediática, antes de que la ruptura se convirtiera en un tema recurrente de la cobertura periodística sobre la vida privada de ambos.

Al mismo tiempo, Shakira continúa con su actividad artística, después de haber logrado un gran éxito en Madrid con una serie de conciertos que se prolongó durante 16 días, dentro de su gira de promoción de su nuevo álbum, mientras Ibaka, que jugó anteriormente en el Real Madrid de baloncesto, sigue sin equipo tras la finalización de su contrato con el club español al término de la temporada 2024-2025.

Pese al aumento de los rumores, ni Shakira ni Ibaka han anunciado oficialmente una relación sentimental entre ellos, por lo que la naturaleza del vínculo sigue siendo objeto de especulación a la espera de cualquier aclaración por parte de ambos.