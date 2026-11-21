Noticias del equipo

Sevilla llega al derbi con tres bajas confirmadas: Marcao, Gerard Fernández y Rubén Vargas son descartados por lesión. Luis García deberá reconfigurar su plantilla sin estos efectivos de cara a un partido que no admite errores.

En el banquillo visitante, Manuel Pellegrini tampoco cuenta con toda la plantilla disponible. Juan Hernández y Diego Llorente se pierden el encuentro por lesión, mientras que Facundo Bernal cumplirá sanción y no podrá participar en el derbi. Se añadirán más actualizaciones conforme se acerque el día del partido.

Previa del partido

Primera División - Jornada 13 21 nov 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

El Gran Derbi regresa al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán el 21 de noviembre de 2026, cuando Sevilla recibe a Real Betis en un duelo de Primera División con mucho en juego para ambos clubes andaluces.

Luis García Plaza dirige a un Sevilla que llega al derbi en un momento irregular. Los sevillistas acumulan una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, con una derrota reciente ante Getafe que dejó al equipo con dudas defensivas antes del choque más importante del calendario local.

Real Betis, en cambio, aterriza en el Pizjuán con mayor confianza. El conjunto de Manuel Pellegrini suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros, incluyendo triunfos ante Elche en liga y ante el Feyenoord en la Champions.

El derbi llega en un momento delicado para Sevilla en la tabla. Los verdiblancos ocupan la cuarta posición, mientras que los locales se sitúan en el sexto puesto, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo con implicaciones claras en la clasificación.

Las bajas condicionarán las elecciones de ambos técnicos. Luis García no podrá contar con varios jugadores importantes, mientras que Pellegrini afronta sus propios problemas en la plantilla visitante, incluida una sanción que privará al equipo de uno de sus centrocampistas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde seguir el Gran Derbi en directo.

Estado de Forma

Sevilla acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Deportivo Alavés en liga, aunque antes sufrió una derrota por 3-1 frente al Getafe. En el lado positivo, los sevillistas se impusieron 2-0 al Osasuna en Primera División. En total, el equipo ha marcado siete goles y encajado siete en ese tramo.

Real Betis presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto verdiblanco ganó 2-0 al Elche en su salida más reciente y también superó 2-1 al Málaga en liga. Su única derrota llegó ante el Borussia Dortmund en la Liga de Campeones, por 2-1. Betis ha anotado ocho goles y concedido cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de marzo de 2026 en Primera División, con empate a dos en el estadio del Real Betis. Antes de ese resultado, Sevilla venció 2-0 al Betis como local en noviembre de 2025. En los últimos cinco derbis en Primera División, Real Betis acumula dos victorias frente a una de Sevilla, con dos empates en el balance.

Standings

En la clasificación actual de Primera División, Real Betis ocupa la cuarta posición, mientras que Sevilla se sitúa en el sexto puesto.