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Sevilla FC vs. Deportivo Alavés: hora de inicio

Primera División - Jornada 12 6 nov 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

El Sevilla FC recibe al Deportivo Alavés en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla para disputar un duelo de LaLiga. Ambos equipos llegan en situaciones diferentes y han seguido trayectorias opuestas en las últimas semanas.

El Sevilla ocupa la sexta posición de la tabla, pero atraviesa altibajos en su rendimiento. La reciente y clara derrota por 1-3 ante el Getafe ha empañado el ambiente en torno al club, después de que las victorias frente a Osasuna y Sporting Hortaleza hubieran despertado un breve optimismo.

El equipo de Luis García ha mostrado fragilidad defensiva últimamente. La derrota por 4-1 ante el Real Madrid y el empate 3-3 frente al Levante ponen de manifiesto que el Sevilla puede dejar escapar partidos cuando pierde la concentración.

El Alavés, por su parte, viaja a Sevilla en la undécima posición de la tabla y atraviesa un momento difícil. La debacle por 1-6 ante el FC Barcelona en la última jornada supuso un duro revés para el equipo de Quique Sánchez Flores, que no ha conseguido ninguna victoria en sus últimos cinco partidos de LaLiga.

Aun así, el Alavés no es un rival al que el Sevilla pueda subestimar. Los vascos son capaces de mantener los partidos igualados, como demostraron el empate sin goles ante el Athletic Bilbao y el 1-1 frente al Málaga.

Quienes quieran seguir el duelo en directo encontrarán a continuación toda la información sobre su transmisión.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Sevilla FC y el Deportivo Alavés?

El Sevilla llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. El más reciente terminó con una derrota por 1-3 ante el Getafe en LaLiga. Antes tuvo que encajar un 4-1 frente al Real Madrid, mientras que la victoria por 2-0 ante Osasuna y el triunfo en Copa frente al Sporting Hortaleza fueron las notas positivas. En total, el Sevilla marcó nueve goles y encajó doce en esos cinco partidos.

El Alavés no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos de LaLiga y presenta un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas. El encuentro más reciente terminó con un 1-6 ante el FC Barcelona. Antes empató 1-1 frente al Málaga y perdió 1-2 contra el Celta de Vigo. En ese periodo, el Alavés marcó cuatro goles y encajó once.

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