Te presentamos la guía del Sevilla en la LaLiga 2021/2022, con toda la información sobre la plantilla de Lopetegui.

Es la pieza que vas a consultar a lo largo de todo el curso. La pieza que estabas buscando sobre el Sevilla está aquí: te presentamos la guía del equipo rojiblanco en la LaLiga 2021/2022 , con toda la información sobre la plantilla de Julen Lopetegui, sus fichajes, la estrella, sus mejores jugadores, los partidos, el calendario, los resultados y la clasificación del equipo andaluz.

Acabaron cuartos en la pasada temporada de LaLiga y quieren repetir el espectacular torneo que hicieron, peleando hasta el final con Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona. El Sevilla de Julen Lopetegui volverá a ser uno de los grandes animadores del campeonato de la regularidad y jugará otra vez la Champions League.

Plantilla del Sevilla

Jugador Posición Dorsal Bono Portero 13 Marko Dmitrovic Portero - Javi Díaz Portero 31 Jules Kounde Defensa 12 Diego Carlos Defensa 20 Sergi Gómez Defensa 3 Karim Rekik Defensa 4 Juan Berrocal Defensa - Marcos Acuña Defensa 19 Joris Gnagnon Defensa 2 Alejandro Pozo Defensa - Jesús Navas Defensa 16 Nemanja Gudelj Mediocampista 6 Ibrahim Amadou Mediocampista - Fernando Reges Mediocampista 25 Joan Jordán Mediocampista 8 Oliver Torres Mediocampista 21 Ivan Rakitic Mediocampista 10 Óscar Rodríguez Mediocampista 14 Lucas Ocampos Extremo 5 Bryan Gil Extremo - Oussama Idrissi Extremo - Suso Extremo 7 Rony Lopes Extremo - Alejandro Gómez Mediapunta 24 Youssef En-Nesyri Delantero 15 Luuk De Jong Delantero 9 Munir El Haddadi Delantero 11

Entrenador del Sevilla: Julen Lopetegui

Tras conseguir el mejor registro de puntos en la historia del equipo hispalense, con 77 unidades en LaLiga pasada, Julen Lopetegui volverá a intentar que su equipo sea un problema para los tres gigantes de España. Habiendo renovado en enero de este año su contrato hasta 2024 , el ex seleccionador de España es sinónimo de trabajo serio en la entidad de Nervión.

Cuerpo técnico del Sevilla

Segundo entrenador: Pablo Sanz

Ayudante entrenador: Juan Vicente Peinado

Entrenador de Porteros: José Luis Silva

Preparador Físico: Óscar Caro, José Conde y Borja de Alba

Analista: Ramón Vázquez, Juan Antonio Guzmán, Taichi Wakabaysahi y Adrián García

El mercado del Sevilla

Altas del Sevilla en el mercado de verano

Marko Dmitrovic (Eibar)

Bajas del Sevilla en el mercado de verano

Vaclik (Olympiakos, libre)

Franco Vázquez (Parma, libre)

Sergio Escudero

Juan Soriano

Aleix Vidal

Arana (Atletico Mineiro)

José Alonso Lara (Betis B)

Vuelven al Sevilla tras ser cedidos

Rony Lopes (Niza)

Idrissi (Ajax)

Bryan Gil (Eibar)

Pozo (Eibar)

Amadou (Angers)

Berrocal (Mirandés)

Rumores: pueden llegar al Sevilla en verano

Joselu (Alavés)

Sadiq (Almería)

Javi Galán (Huesca)

'Tecatito' Corona (Oporto)

Rumores: pueden salir del Sevilla en verano

Sergi Gómez

Rekik

Jules Koundé

Pozo

Berrocal

Amadou

Gudelj

Idrissi

Rony Lopes

Luuk De Jong

La estrella del Sevilla: Jules Koundé

De momento sigue en el Sevilla, pero Jules Koundé no ha escondido que este verano le seduce la idea de dejar Nervión. El central expresó públicamente su deseo de "ir a un club aún más grande" mientras estaba disputando la Eurocopa con Francia, y el mismo no ha cambiado. Sin embargo, eso no significa que tenga prisa por salir ni que vaya a precipitarse. El Sevilla está dispuesto a venderle siempre que llegue una oferta a la altura del nivel de un espectacular defensa francés que, tal y como informó Goal, dijo 'no' al Tottenham este verano.

Mejores jugadores del Sevilla: Navas, Ocampos y Diego Carlos

El Sevilla tiene una plantilla de Champions League , por lo que cuesta elegir solamente a tres futbolistas. La experiencia de un inoxidable Jesús Navas es sin dudas uno de los puntos a resaltar, en tanto que se espera que Diego Carlos siga siendo un muro en la última línea sevillista. Lucas Ocampos no ha ido finalmente a la Copa América con Argentina y el descanso puede ser determinante en un futbolista de su clase. Como sea, Lopetegui tiene futbolistas de calidad como 'Papu' Gómez, Ivan Rakitic, Bryan Gil o Joan Jordán, por citar solo algunos ejemplos, que pueden resolver partidos con alguna genialidad .

Partidos, calendario y resultados del Sevilla

JORNADA PARTIDO FECHA Jornada 1 Sevilla - Rayo Vallecano 15-08-2021 Jornada 2 Getafe - Sevilla 22-08-2021 Jornada 3 Elche - Sevilla 29-08-2021 Jornada 4 Sevilla - Barcelona 12-09-2021 Jornada 5 Real Sociedad - Sevilla 19-09-2021 Jornada 6 Sevilla - Valencia 22-09-2021 Jornada 7 Sevilla - Espanyol 26-09-2021 Jornada 8 Granada - Sevilla 03-10-2021 Jornada 9 Celta - Sevilla 17-10-2021 Jornada 10 Sevilla - Levante 24-10-2021 Jornada 11 Mallorca - Sevilla 27-10-2021 Jornada 12 Sevilla - Osasuna 31-10-2021 Jornada 13 Betis - Sevilla 07-11-2021 Jornada 14 Sevilla - Alavés 21-11-2021 Jornada 15 Real Madrid - Sevilla 28-11-2021 Jornada 16 Sevilla - Villarreal 05-12-2021 Jornada 17 Athletic Club - Sevilla 12-12-2021 Jornada 18 Sevilla - Atlético Madrid 19-12-2021 Jornada 19 Cádiz - Sevilla 02-01-2022 Jornada 20 Sevilla - Getafe 09-01-2022 Jornada 21 Valencia - Sevilla 19-01-2022 Jornada 22 Sevilla - Celta 23-01-2022 Jornada 23 Osasuna - Sevilla 06-02-2022 Jornada 24 Sevilla - Elche 13-02-2022 Jornada 25 Espanyol - Sevilla 20-02-2022 Jornada 26 Sevilla - Betis 27-02-2022 Jornada 27 Alavés - Sevilla 06-03-2022 Jornada 28 Rayo Vallecano - Sevilla 13-03-2022 Jornada 29 Sevilla - Real Sociedad 20-03-2022 Jornada 30 Barcelona - Sevilla 03-04-2022 Jornada 31 Sevilla - Granada 10-04-2022 Jornada 32 Sevilla - Real Madrid 17-04-2022 Jornada 33 Levante - Sevilla 20-04-2022 Jornada 34 Sevilla - Cádiz 01-05-2022 Jornada 35 Villarreal - Sevilla 08-05-2022 Jornada 36 Sevilla - Mallorca 11-05-2022 Jornada 37 Atlético Madrid - Sevilla 15-05-2022 Jornada 38 Sevilla - Athletic Club 22-05-2022

El Sevilla en la clasificación

No disponible.