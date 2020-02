Setién: "¿Pitos? Son producto de los nervios"

El cántabro se muestra "contento por los tres puntos" y espera poder atar la llegada de un atacante a pesar de no valorar directamente el gol de Ángel

REACCIONES

QUIQUE SETIÉN compareció en rueda de prensa tras ganar por 2 a 1 al .

Salida de balón. "El Getafe es un equipo que ejerce una presión alta muy intensa y no era fácil superarla, pudimos gestionar bien el balón y marcamos un gol, pero en otras ocasiones no acertamos y el rival siempre tiene algo que decir, luego controlamos bien, hicimos 55-60 minutos buenos pero en la segunda parte intentamos salir y nos hacían faltas, eso ralentizó el ritmo, pasamos apuros porque de la nada este equipo te saca un gol, creo que la victoria es merecida y estamos contentos por los tres puntos".

Más equipos

Lesión de Jordi Alba. "No sé exactamente qué tiene, es verdad que ha sufrido un problema pero no sabemos el alcance, hay que esperar".

Junior Firpo. "Tiene que estar preparado para estar en este equipo, no ha tenido la continuidad ni la experiencia ni el poso pero irá creciendo y lo hará bien seguro".

Ter Stegen. "Cuando te marcan hombre a hombre, como ha pasado la mayoría de las veces, el portero es el que tiene que gestionar el balón y encontrar los espacios, Marc es un futbolista extraordinario para tomar estas decisiones y lo seguirá haciendo, intentaremos mejorar estos conceptos".

Arthur. "Podía haber cambiado a otro pero había que hacer algo, era un momento de dificultades y pensé que Ivan nos podía dar frescura, estoy contento con el rendimiento de Arthur, nos da muchas cosas positivas y tratamos de que vaya entendiendo lo que queremos".

Físico del equipo. "Los veo muy bien, los registros físicos que tenemos indican que están bien, que dan niveles altos en cuanto a lo que exige el juego".

¿Cómo se ve? "Si tomamos secuencias de partidos estoy encantado y si tomamos otras peores hay cosas que quiero mejorar y trabajaremos para ello, estar contento del todo es difícil cuando te exiges a ti mismo, siempre hay que poner en valor al rival".

Quejas al árbitro. "A veces tienes que arriesgar para salir desde atrás y cuando te hacen una falta tienes que volver a empezar y eso perjudica el ritmo del partido, en la segunda parte hicieron creo que 29 y nos llevamos una tarjeta más, no es que sean faltas alevosas pero por reiteración entendí que tenían que haber sido más severos".

Fichar a un delantero. "Creemos que sería de mucha ayuda que viniera un jugador, lo ha manifestado el club y hay que ver si nos dejan, porque no ha habido comunicación al respecto".

Ángel Rodríguez. "Todos los jugadores del Getafe son buenos, entre Mata, él y Molina hicieron unos 35 goles, son futbolistas de mucho nivel".

Quejas del público. "Es todo producto de los nervios, ves rondar el balón y hay dificultades para salir con claridad es normal que la gente y yo mismo nos pongamos nerviosos pero esta es nuestra seña de identidad, intentamos dominar desde atrás y a veces el riesgo es alto pero también lo es el beneficio".

JUNIOR FIRPO, a su vez, atendió a las radios en la zona mixta del Camp Nou.

Confianza. "Todos los jugadores necesitan partidos como el de hoy para tener confianza, no estoy teniendo la regularidad que me gustaría pero intentaré aprovechar la oportunidad".

El artículo sigue a continuación

Setién. "No creo que me haya beneficiado el cambio de entrenador, en lo único es que el míster ya me conoce y no tengo que demostrarle nada extra".

Victoria. "Hoy fue un partido para cerrar en el primer tiempo pero el Getafe no está ahí porque se lo hayan regalado, llevaba cinco partidos sin encajar, ha sido difícil pero hemos ganado".

Pitos. "Podemos entender que el público se ponga nervioso por jugar con Ter Stegen pero no que se pongan nerviosos cuando él lo juega porque es muy fiable".