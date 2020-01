Setién se resigna a quedarse sin delantero: "Vengo del barro y trabajo con lo que tengo"

El cántabro se muestra tranquilo ante la creciente posibilidad de que el Barcelona finalmente no fiche a ningún sustituto para Luis Suárez en invierno

EDITORIAL

El tiene cada vez más claro que, sin opciones para incorporar a Rodrigo Moreno, no fichará a nadie durante el mercado de invierno a pesar de que a Luis Suárez le queden tres meses y medio antes de poder reaparecer. El Barcelona lo ha intentado todo para traer al hispano brasileño, todo lo que estaba al alcance de una economía que no da para más en enero, pero a falta de poco más de dos días para el cierre hasta Quique Setién se resigna a seguir con lo puesto hasta final de temporada. Esto es, sin un delantero centro puro.

Antes de recibir al en la admitió que "estoy encantado con lo que tenemos" y a pesar de admitir que "sería interesante que pudiera venir un jugador" insistió en la idea de que "cuento con lo que tengo" habida cuenta de que el club no quiere realizar grandes inversiones que puedan comprometer la ofensiva por Lautaro Martínez el próximo verano. El propio presidente, Josep Maria Bartomeu, confirmó hoy en una entrevista a Mundo Deportivo que "si traemos un jugador ahora no sería para unos meses sino que tenga un largo recorrido".

Es evidente que la propuesta de Setién, Loren Morón, no convence a la dirección deportiva porque el no le traspasará por menos de treinta millones y ese es un precio excesivo a ojos del club para un jugador que no tendría demasiada continuidad la próxima temporada, según se desprende de las palabras de Bartomeu, refrendadas por un entrenador que se resigna a no contar con un nueve puro y que no muestra la más mínima preocupación por ello. "Vengo del barro y me he acostumbrado a trabajar con lo que tengo" apuntó a pesar de que no pierda del todo la esperanza: "bienvenido será si llega alguien". No pinta que será así.