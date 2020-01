Setién: "Lo primero es ganar"

El cántabro aclara su prioridad pero apunta que "jugando bien hay más posibilidades de ganar" y no da pistas del planteamiento ante el Granada.

RUEDA DE PRENSA

QUIQUE SETIÉN ofreció su primera rueda de prensa previa a un partido como nuevo entrenador del . El cántabro repasó varias cuestiones deportivas antes de recibir al el domingo por la noche.

Sensaciones . "Todo tiene un proceso en esta vida y la realidad es que siempre pienso de manera humilde y sé lo que cuesta conseguir las cosas, veo que hay entrenadores con más experiencia y nivel, yo me considero válido pero eso a veces no es suficientre, esto para mí ha sido un regalo inesperado, lo disfrutaré y aprovecharé hasta que me tenga que ir, trataré por todos los medios de hacer lo mismo que cuando llegué al Lugo, le pondré el mismo entusiasmo y ganas para que las cosas salgan bien; los de prensa me dicen que he caído bien por la idea pero tengo setecientos mensajes por responder".

Semana de trabajo . "Ha ido muchísimo mejor de lo que esperaba, tenía la incertidumbre de cómo iban a responder pero se nota la predisposición de los jugadores, me ha sorprendido la actitud para aceptar algunos de los cambios propuestos y estoy muy contento de todo, del trabajo y la capacidad de los jugadores para entender cualquier cosa, ha sido todo maravilloso; a veces me cuesta pensar, hostia, voy a entrenar a estos jugadores, no se puede estar en un sitio mejor y esto no es fácil de digerir".

Enganchar a los jugadores . "No tengo una perspectiva de lo que se ha trabajado en los últimos años, puedo hablar de mi percepción, no sé qué se trabajaba y qué no pero no me preocupa demasiado porque no es asunto mío, pienso en darles las pautas que a mí me interesan, las trataré de integrar en su cerebro".

Messi . "He hablado con Leo y con casi todos, no vamos a ocultar que es un jugador especial pero he hablado lo mismo que con Piqué, Neto o Ter Stegen, he tenido alguna conversación con casi todos y será lo habitual, me gusta intercambiar impresiones, saber qué piensan y debatir lo que les proponemos, hoy hubo un caso con Arturo, al que comenté una cosa y la aplicó muy bien en el entrenamiento, la comunicación es un ejemplo de la forma de trabajar que tenemos, será total y absoluta".

Arturo Vidal . "Hoy les he dicho a todos que las alineaciones no tienen nada que ver con la que será mañana, que nadie saque conjeturas anticipadas, todos tienen el mismo rol, quiero que estén todos conectados, hay jugadores con jerarquía que se han ganado y están en un escalón superior, pero me gustaría que todos pensaran que hay que ganarse el puesto, el que no se lo gane hablaré con él o cambiará su protagonismo, es el día a día, por eso no me gusta hablar de jugadores concretos; nosotros le damos importancia al orden y no solo Arturo algunos tienden a desordenarse e incidiremos mucho en ello, lo necesitamos para atacar y para defender, habrá que advertir a algunos jugadores y lo iremos haciendo".

Arthur Melo . "No le descubriré yo, es un futbolista extraordinario que lo entiende todo, como todos los demás, lo que me gustará ver es cuando consigamos que todos los jugadores dén lo mejor de si mismos, cuando eso suceda la aportación de cada uno reportará en el nivel general del equipo, daremos las condiciones para que eso suceda y Arthur es muy bueno".

Riqui Puig . "Con respecto a él y los del filial lo primero es conocerles, no les conocemos íntimamente y Riqui es un grandísimo jugador como hay otros en el filial, opciones de jugar las tendrán todos, él por circunstancias ha entrenado toda la semana con nosotros".

Falso nueve . "Todas las opciones son válidas".

Sustituto de Luis Suárez . "Cualquier propuesta que le hagamos a cualquier jugador la admitirá con entusiasmo siempre que las necesidades nos obliguen a que jugadores se muestren en sitios donde no están tan a gusto".

¿Necesita refuerzos? "Todavía es pronto para tomar decisiones, me gusta pensar las cosas y no moverme a impulsos y la posibilidad de ir al mercado depende de la suerte, de si hay lesiones, pero tengo que conocer lo que tengo para luego valorar, nos hemos dado un margen y estamos en él; no puedo responder a estas preguntas porque todo depende de lo que me entre por los ojos, son cosas que no me competen porque no tengo una composición real de lo que nos puede hacer falta".

Valverde . "Desde que los entrenadores elegimos esta profesión sabemos que es de riesgo y estamos preparados para lo que nos venga, que sea injusto o no, que sea una decisión correcta o no, no nos compete, nos centramos en trabajar y esperar que las cosas vayan bien, la interpretación de lo demás no la podemos controlar y no somos los que decidimos".

Ganar o jugar bien . "Siempre prefiero ganar, ya tuve algunos problemas en , y es lo primero que quiero, pero si pierdo jugando mal tampoco me iré contento, y jamás les diré a los futbolistas que solo me vale el resultado, si uno juega bien tiene más posibilidades de ganar, siempre procuraré que mi equipo juegue bien porque así habrá más oportunidades de ganar".

Debut en el Camp Nou ante el mismo rival que Cruyff . "Me hace muchísima ilusión, estamos deseando que llegue el primer partido, siempre afronto los retos con ilusión y me suelo marchar contento de los sitios, habrá momentos difíciles pero el estado de ánimo interior, ese viento del norte que uno ha padecido en su vida desde que era pequeño estará ahí para siempre".

Identidad ante el Granada . "Espero que sea un Barcelona que no esté sobreexcitado pero que tenga estímulos para poner en práctica lo que hemos estado trabajando, creo y espero que se note, espero que no sea cosa de un día y me gustaría mantener en el tiempo lo que hagamos bien, no podemos relajarnos".

Granada . "Supongo que querrán repetir aquel partido, les fue muy bien, es posible que puedan dar ese nivel tan alto también en nuestro campo, esperamos al mejor rival posible y hay que ponerse en situación".