Setién: “Imposible que vuelva a aparecer un futbolista como Messi"

El técnico azulgrana explicó cuál es el modelo de fútbol que le gusta. También habló de Messi, de sus orígenes y de otras cuestiones.

Todo lo que se ha hablado de Messi estoy de acuerdo. Su nivel de incidencia es tremendo, ningún jugador en la historia lo ha tenido. Es determinante en cada partido. Es un futbolista único, uno piensa que será imposible que vuelva a aparecer un futbolista así y nos hace mejores a los entrenadores. Nos da y quita los títulos. Ahora es mi jugador y debo sacarle rendimiento, que esté contento y explicarle lo importante que es, pero es un jugador al que no hace falta decirle nada. Es algo inexplicable y maravilloso.

Setién, nuevo entrenador del Barcelona, explica cuál es su estilo futbolístico contrario al de los resultadistas a los que respeta pero no le convence su juego.

Defender bien, estar arropados, que el rival no te genere ocasiones, que le puedas hacer tres contras, para muchos es suficientes. Es resultadista. Lo respeto pero he llegado hasta aquí de la otra manera. Sigo siendo futbolista, tengo la pasión por jugar.

Aún emocionado por llegar al Barcelona

Estas últimas horas han estado plagadas de emociones porque todo ha sido tan rápido que no me ha dado tiempo a asimilar muchas de las cosas que me están pasando. Estoy en Barcelona, que soy el nuevo míster del Barça. El día de la presentación ha sido maravilloso, uno de los más felices de mi vida.

Así se enamoró del fútbol del Barça @QSetien — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 17, 2020

Soy bastante emocional en muchas de las decisiones que debo tomar. También tengo la pausa, no me permito tomar decisiones rápidas. Si tengo que decidir entre lo que me dicta la realidad y el corazón, lo más probable es que me deje llevar por el corazón.

El balón, por encima de todo

Puedes dar perfil de prepotencia, mis convicciones llegan porque es el fútbol que me gustaba cuando jugaba e intento inculcarlo. Yo en el colegio intentaba tener el balón no correr detrás de él y es lo mismo que estoy seguro que sienten el 99% de los futbolistas, pero luego los entrenadores vamos cambiándoles, les pides cosas… la realidad es que me gusta que mi equipo juegue bien y es como me iré satisfecho. Si gano 1-0 pero no merezco ganar, me iré contento por los tres puntos pero no por cómo jugar.

El ajedrez, una de sus aficiones

Pasear, partidos con mis amigos, el ajedrez, comer con los amigos… es lo que ha ocupado mi tiempo en estos meses sin entrenar.

Cruyff

Veíamos un partido a la semana y no veía mucho fútbol salvo cuando iba a El Sardinero. No tenía ídolos, era de jugar antes de ver partidos. Con los años vas viendo más partidos, Mundiales…y ahí te llaman la atención jugadores como Cruyff, Beckenbauer, Pelé…

De jugar era lento, regateaba a uno pero me cogía de nuevo. Me achacaron que corría poco, que recuperaba pocos balones, pero yo no lo veía así porque ponía todo el empeño del mundo. Nunca corrí detrás de un balón que sabía que se iba a ir fuera.