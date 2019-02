Setién: "Hemos sido superiores en todo al Rennes menos en las áreas"

El técnico valoró la eliminación de su equipo de la Europa League y cree que todo se decidió por pegada.

Quique Setién valoró la inesperada eliminación del Real Betis de la UEFA Europa League frente al Stade Rennes y cree que la clave de la eliminatoria estuvo en la pegada de ambos equipos.

"Es una decepción, hemos sido superiores en todo al Rennes menos en las áres. Ellos sí han acertado y es difícil cuando encajas tantos goles superar a cualquier equipo. Sabíamos de su potencial pero es difícil de contrarrestar. Hemos mantenido la calma y nos hemos metido en el partido pero no hemos tenido esa tranquilidad para afinar más en las acciones en la portería de ellos", comentó.

¿Fracaso?: "Creo que no es fracaso, la opción de perder hay que contemplarla. Es el primer partido que perdemos en la Europa pero es el partido más importante. Se nos habían puesto las cosas bien pero la trayectoria en la Europa League es buena. Hay que dar valor a los rivales. Han acertado seis veces en nuestra portería. Hemos llevado nosotros el balón seis veces a la portería rival pero no hemos acertado".

La afición le culpa: "Me parece bien que me culpen, para eso estoy aquí. Cuando gano no tengo mérito y cuando pierdo me señalan a mí. Yo asumo desde el primer momento lo que me toca como entrenador y quizás tenga la benevolencia de alguna gente que no me ve a mí sólo como el culpable".

El polémico cambio de Jesé: "Entiendo que la gente se frustre pero es la misma frustración que tengo yo. Me habría encantado que Jesé hubiera seguido pero estábamos poniéndole en riesgo porque ha tenido tratamiento del isquio en el descanso y el riesgo de lesión era altísimo y el domingo jugamos otra vez y el jueves nos jugamos la vida. Los jugadores son personas, no máquinas".

¿La plantilla es peor desde enero?: "Yo no voy a pensar en lo que ha pasado. Estoy encantado con la plantilla que tengo, analizad vosotros, yo trabajo con lo que me dan y no puedo cambiar absolutamente nada".

¿Se siente injustamente tratado?: "Igual sí me tratan injustamente pero hay gente que ve las cosas con perspectivas. Desde que estamos aquí, este equipo siempre ha ido más aunque haya habido tropiezos como el de hoy o el del Cádiz del año pasado. Todavía no somos el gran equipo que pretendemos ser".

¿Le puede afectar para la semifinal contra el Valencia?: "El estado de ánimo es el motor de todo, uno puede superar cualquier situación si su estado de ánimo es positivo. Mi trabajo es recuperar a estos jugadores, es un palo enorme para todos pero tenemos que volver a competir".