Setién esconde al nueve: "Os llevaréis alguna sorpresa"

El cántabro se muestra satisfecho con el rendimiento de Griezmann ante el Ibiza y mantiene a Abel Ruiz como opción a corto plazo.

EDITORIAL

Donde Quique Setién decía "ya veremos" hace una semana cuando se le preguntaba sobre la posibilidad de acudir al mercado hoy, ya con las cosas muchísimo más claras, afirma que "son suposiciones que no valoraré". El técnico y la dirección deportiva llevan días hablando en cuanto a la posibilidad de fichar un delantero centro para sustituir al lesionado Luis Suárez y lo hacen a contrarreloj, sabiendo que el mercado cierra dentro de solo una semana a pesar de que el club azulgrana no haya despejado más variables que renunciar a fichar a medianías que apenas aportan nada. Es decir, o viene un delantero contrastado y que no necesite apenas adaptación o mejor que no venga nadie.

Sucede que el gol es lo más cotizado del fútbol y que pocos equipos aceptarán desprenderse de una de sus estrellas, sea Pierre-Emerick Aubameyang, Rodrigo Moreno o Loren Morón, a media temporada a menos que la oferta sea irrechazable, algo que el no puede plantear en estos momentos. Sabiendo que el ni se sentará a hablar de la salida del gabonés y que Peter Lim sólo lo hará por Rodrigo si le ponen al menos cincuenta millones de euros sobre la mesa el Barcelona, también su entrenador, asume que no llegará nadie en invierno a pesar de que Setién recordara que "el Barcelona es un gran equipo que siempre tiene que competir para ganarlo todo pero a veces hay cosas, como las lesiones, que no se pueden controlar y pueden influir en cuanto a tener una plantilla lo suficientemente fuerte".

El artículo sigue a continuación

El club fracasó en verano a la hora de encontrar un sustituto para Luis Suárez, el único jugador de la plantilla sin un reemplazo natural, y nada hace pensar que pueda encontrarlo en invierno, con un mercado muchísimo más limitado. Por ese motivo Setién dejó caer que "lo conveniente es estar preparados por si sucede" una lesión o un contratiempo que merme el potencial de la plantilla como ha sucedido. Porque el Barcelona está sin delantero centro y ha necesitado casi dos mil pases para meter tres goles. Es algo que tiene poca solución, más allá del acierto del que acabe jugando de nueve, porque no existe ningún especialista en el equipo.

Ante el Ibiza, Setién probó con Antoine Griezmann como referencia. El francés es la apuesta de la directiva para sustituir a Suárez en el delantero centro, de forma que sean Ousmane Dembélé, Ansu Fati y Carles Pérez quienes se alternen el sitio en el once para acompañar a Leo Messi y al francés. Es una opción que no desagrada al cántabro, resignado a afrontar la segunda mitad de la temporada sin un ariete puro. "Es una opción, no tenemos un jugador específico que pueda hacer de nueve pero la alternativa de Griezmann, el otro día lo hizo muy bien, está ahí y la valoramos, leyó muy bien los desmarques así como sus compañeros para filtrar esos pases".

De todas formas el entrenador azulgrana también advirtió que "os llevaréis alguna sorpresa". Ya ante el Ibiza se llevó a Abel Ruiz, el nueve del filial, aunque luego no le concediera ningún minuto. "Hay jugadores que están con nosotros que regresarán al filial y otros, que han venido menos, que jugarán con el primer equipo" advirtió en referencia a Abel. De Rodrigo Moreno se limitó a comentar que "me gustan todos los grandes jugadores", sin más. Consciente de que el hispano brasileño es prácticamente la única opción que le queda al Barcelona en invierno, si es que realmente lo es, no quiso mojarse más que en cuanto a las posibilidades que le quedan dentro de la plantilla. El Barcelona no quería fichar en invierno pero la situación de Luis Suárez obligó a lo contrario. Sin suficiente músculo financiero, parece claro que el club regresará al plan inicial de no fichar para afrontar lo que queda con lo puesto y lo que pueda aportar el filial.