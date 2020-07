Setién: "El VAR es una herramienta extraordinaria que no se usa de forma unificada"

Como ya hizo el presidente Bartomeu, Setién vuelve a cargar contra el VAR antes del derbi barcelonés.

RUEDA DE PRENSA

Quique Setién compareció en rueda de prensa antes del derbi ante el del miércoles.

El VAR

"No tengo problema con que la gente exprese su opinión siempre que sea con respeto, hay situaciones que a todos nos extrañan en cuanto a la utilización de este instrumento que tenemos y lo que extraña es que una misma acción unas veces se vaya a ver y otras no; tenemos una herramienta extraordinaria, pero no se está usando de manera unificada, habría que ponerse de acuerdo en aclarar todo esto porque muchas veces te desconcierta, cada uno interpreta a su manera lo que está pasando. Falta que los colegiados del campo y los que están en el VAR unifiquen criterios. Si hay que ir a ver una, hay que verlas todas".

¿Merece más?

"Hay una serie de partidos en los que no pudimos marcar, no sé si lo hicimos tan bien ante el pero en la primera media hora en y Vigo tuvimos que ir ganando, en Vigo hicimos veinticinco minutos extraordinarios, ha habido unos cuantos partidos que jugamos francamente bien y nos faltó lo que tuvimos en Villarreal y a eso nos hemos ido agarrando, que entre o no la pelota depende de muchos factores, las cosas no salen de repente".

Bartomeu

"Nosotros estamos bastante contentos, ya lo he dicho en muchas ocasiones. Una cosa son los resultados y otra las sensaciones. Es verdad que el punto de acierto y fluidez del otro día ante el Villarreal fue superior a otros partidos, pero ha habido momentos muy buenos en otros encuentros. Es cierto que la exigencia ante Villarreal y Atlético ha sido máxima y esto quizás nos dé un pequeño plus. Nos fijamos mucho en lo que tenemos que mejorar, pero también en las que hacemos bien".

Encaje de Griezmann

"Creo que ha habido otros momentos en los que ya se han encontrado, el otro día fue de forma brillante porque sus acciones acabaron en gol y eso no suele pasar de manera tan continua y evidente pero no me guío solo por un partido, las cosas hay que verlas con perspectiva, todos los partidos son diferentes, creo que tiene calidad y capacidad suficiente como para mostrar su nivel igual que hizo el otro día, tuvo un momento de inspiración extraordinaria y los tres se asociaron muy bien".

Cambio táctico

"Vamos a ver, el otro día salió todo muy bien porque marcamos y hubo una fluidez que faltó en otros partidos para encontrar a estos futbolistas por dentro, la idea es que aquellas cosas que hacíamos bien las mantengamos para tener más continuidad durante los partidos, también hay que mejorar algunas cosas que nos van a suponer mucho más, erradicar algunos defectos que podemos manifestar en ocasiones".

Arthur

"Sigue entrenando, pone ganas y entusiasmo, trata de hacerlo lo mejor posible y luego soy yo si le pongo o no".

De Jong

"¿ ? Sería lo ideal, las sensaciones van mejorando y hoy ya ha participado en el entrenamiento, aunque a poca intensidad, la idea es que se vaya incorporando y veremos si su evolución es la correcta, si no está en Valladolid será para el siguiente partido".

Preparación

"Queremos dejar buenas sensaciones y que haya una progresión, queremos que lo que hagamos en esta competición valga para la siguiente".

Apercibidos

"Lo hemos valorado y lo hemos tenido en cuenta pero ya en el momento en el que estamos no quiero decir nada, que jueguen con libertad y si perdemos a alguno descansarán, si se pierden algún partido por esta circunstancia no pasa nada".

Derbi

"Indiscutiblemente la realidad es que no solo este, sino todos los derbis no tienen nada que ver con la clasificación. Uno trata de dar lo mejor, se aisla de todo y se centra en ganar el partido. La importancia que tienen estos partidos para muchos jugadores es enorme y, como casi todos, va a ser un partido lleno de emoción. Es verdad que el momento deportivo de uno y otro es muy distinto, pero siempre hay una incertidumbre en cuanto a que todos van a poner lo máximo y que la tabla no tiene mucho que ver".

Enviar al Espanyol a Segunda

"No será el sino que es un proceso de mucho tiempo, si desciende no será por el Barcelona, igual damos la puntilla pero es consecuencia de un proceso de todo el año y que llega a su fin".