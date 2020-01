Setién: "Ayer estaba viendo a las vacas en mi pueblo y hoy entreno a los mejores"

El cántabro asegura que vive como "un sueño", promete que "jugaremos bien" y advierte que "puedo modificar el 4-3-3 pero no la filosofía".

RUEDA DE PRENSA

QUIQUE SETIÉN ofreció su primera rueda de prensa como nuevo entrenador del en sustitución de Ernesto Valverde durante los actos de su presentación.

Salutación. "Lo primero es agradecer a la institución, al presidente, a Abidal y a todos la oportunidad que me han dado, ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí, soy una persona emotiva y hoy es un día muy especial para mí pero lo primero es agradecer, luego viene la ilusión con la que afronto el reto, lo más importante es que intentaré transmitir estas ganas por querer ganar, esa confianza que tengo en estos momentos, normalmente no me resulta complicado hacerlo, hoy hicimos el primer entrenamiento, hoy estaba junto a las vacas de mi pueblo y hoy me encuentro entrenando a los mejores jugadores del mundo en un club enorme que jamás voy a poder mejorar, esto es lo máximo; quiero, porque tengo buena relación con él, tener palabras para Ernesto Valverde, es una persona muy correcta y siempre lo fue en los partidos que disputamos, valoro su trabajo, su forma de ser y sus principios, intentaré tener contacto con él porque hay muchísimas cosas de su trabajo que nos van a venir muy bien a pesar de que cada uno aporta sus matices, me deja un equipo que va primero, siempre presupones que tomarás un equipo en dificultades y a pesar de la pérdida de la Supercopa el trabajo que ha hecho y cómo deja el equipo es de agradecer, lo normal no es que te dén un equipo que va primero".

Primer contacto con la plantilla. "Hay una predisposición extraordinaria, nos van a interpretar rápidamente porque ya saben muchas de las cosas que les vamos a transmitir, vamos a mantener la exigencia y la intensidad para que no se escapen partidos como el del otro día, el trabajo es siempre lo más importante, escucho a todo el mundo pero tengo las cosas muy claras, todos saben cómo juegan mis equipos y soy el primero en defender lo que hago, si hay que morir con ello lo haremos pero el Barcelona seguirá su camino e intentaremos mejorar todo lo que podamos".

Objetivos. "Ganar todo lo que se pueda ganar, no hay otro camino en este club que mejorarse cada año además de jugar bien, el mejor camino a la victoria siempre es el de jugar bien aunque a veces no pase, para ganar hay que hacer muchas cosas bien y eso no va de un día".

Impulso. "Cada vez que llega un entrenador nuevo hay un estímulo en el vestuario y se nota de forma inmediata pero se puede diluir para regresar a lo de antes, tenemos que tratar este estímulo que ya se vio en el entrenamiento de hoy, todos los entrenadores somos distintos y tenemos nuestra forma de hacer las cosas, no sé si mi manera es la mejor o la peor pero es la mía y estoy convencido que puedo transmitir muchas cosas que a mí me gustan y se pueden hacer mejor, tenemos esa energía para llegar a un sitio diferente y convencer de nuestros matices y nuestra propuesta, tenemos claro lo que es el Barcelona, lo hemos mamado desde hace mucho tiempo, hemos pasado muchas horas analizándolo y hay muchas cosas que tenemos claras y vamos a intentar transmitirlas, queremos cosas que duren en el tiempo, este club te obliga porque tiene a los mejores jugadores, no los hay mejores".

¿Plantilla que desea para practicar su fútbol? "Uno puede tener una idea del club y del equipo pero la realidad es que hasta que no se está dentro y se convive con ellos no se sabe hasta dónde pueden llegar, todo ha sido muy precipitado hoy y todo ha sido conocer gente, hemos visto por primera vez entrenar a estos jugadores y hay mucho que hablar, matizar y percibir, lo que puedo decir es que lo escucho todo pero lo que más valoro es la percepción que tenga, el contexto va a ser totalmente diferente y la predisposición de los que no jugaban será más alta, tengo que percibir estos cambios para conformar una composición, estamos a la espera de ir viendo las cosas".

Entrenar a Messi. "Se lo he dicho a algunos, no solo a Messi, no me duelen prendas al decir que he disfrutado mucho estos últimos catorce años, llevo sentado en frente del televisor para ver a este equipo y a estos jugadores que me han hecho disfrutar tanto, ha sido cada día y en cada partido, en todos los partidos siempre hay algo que uno puede rescatar, hoy sentarme y ponerme a entrenar al mejor del mundo y a sus compañeros es algo de lo que no soy todavía consciente, hemos hablado con él y con otros y la realidad es que una cosa es la admiración y la otra nuestra relación, que será extraordinaria, pero cada uno tiene que estar en su sitio, verán que soy sincero, directo y no me ando por las ramas, cuando vea alguna cosa siempre trataré de arreglarlo y convencerles para que trabajen, el talento lo tienen".

Masia. "Este club tiene una cantera extraordinaria aunque no conozco en profundidad a la mayoría pero irán viniendo con nosotros y participarán, lo tienen que tener claro los del primer equipo, el talento desde abajo se abrirá paso si se lo merecen, tengo una predisposición a cuidar de los chavales porque siempre que aparece uno nuevo hay una energía positiva que impide que los de arriba se relajen, eso es un mensaje para los jóvenes y siempre lo he cumplido, si de verdad progresan y se lo ganan perfectamente pueden ser uno más en el primer equipo".

Fichar a un delantero. "Hay mucho que hablar, no hemos tenido tiempo para matizar estas cosas, tengo claro que siempre vamos a tener consenso en las decisiones que se tomen, nos escucharemos, soy una persona de club y me preocupa pero tenemos que pensar en los que tenemos".

Dibujo táctico. "Lo importante es la filosofía, tener claro a lo que jugamos, el dibujo posiblemente valoremos algún cambio del 4-3-3 o del 4-4-2 que se ha utilizado últimamente pero lo dejo entre comillas porque necesitamos ver muchas cosas y hablar con los jugadores, la filosofía no va a cambiar pero el dibujo puede hacerlo".

Divertir al público. "Cuando voy a los equipos a los que llego siempre garantizo solo que mis equipos van a jugar bien y en el , el Lugo y jugábamos bien al fútbol, a veces te veías sometido pero eran las menos veces, aquí hay un equipo que juega bien casi siempre y lo vimos en el último partido, hay poco que mejorar, simplemente meterla dentro, viendo ese partido".

Respuesta. "No tardé ni cinco minutos en aceptar esta opción, se caía por su propio peso, fue una sorpresa cuando me avisaron ayer, sabía que podía estar ahí pero jamás pensaba que el Barcelona se fuera a decidir por mí, no tengo un currículum extenso ni títulos, tengo el haber demostrado que esta filosofía me encanta, lo único que he hecho es que el Lugo, el Betis y Las Palmas jugaran muy bien al fútbol, no sé si fue suficiente para convencer a este club pero estoy tremendamente agradecido".