Setién aparca a Riqui: Sólo 3 minutos en 5 partidos

La promoción del canterano da otro frenazo brusco tras empezar fuerte con el cántabro para ir perdiendo fuelle en cuanto a participación.

EDITORIAL

Parecía que la llegada de Quique Setién iba a favorecer especialmente a Riqui Puig y así fue en los primeros partidos del cántabro en el banquillo azulgrana. Arrancó dándole 19 minutos en su estreno frente al , que también fue el primer partido del centrocampista con los mayores esta temporada, y repitió tres días después, ya como titular, en la a domicilio del Ibiza, donde gozó de 71 minutos. Desde entonces, su presencia con el primer equipo se ha visto reducida a sólo 3 minutos en los 5 partidos disputados.

No estuvo en Mestalla ni en la goleada al , cuando el elegido del filial para completar la lista fue Álex Collado. Tuvo esos mencionados 3 minutos frente al pero no estuvo ni ante el ni ante el aunque por lo menos sí viajó al Benito Villamarín aunque se quedara sin jugar. De alguna forma, Setién da muestras de querer integrar al de Matadepera en la disciplina del primer equipo pero Riqui todavía no ofrece las soluciones que su talentoso juego promete.

De hecho, Setién ha intentado rebajar el hype para con él del entorno y si bien arrancó elogiándole antes de recibir al Granada asegurando que "es un grandísimo jugador" no tardó en descubrir que "hay cosas muy interesantes que hace muy bien y en otras tiene que mejorar" según comentó tras la sufrida victoria en Ibiza, un partido que le marcó. Desde entonces ni ha vuelto a gozar de más de los tres minutos que tuvo ante el Levante ni mucho menos ha aspirado a ser titular al ceder su sitio en el equipo a Collado hasta en tres ocasiones.

Aun así el centrocampista sigue siendo un habitual en los entrenamientos del primer equipo y Setién sigue sin perderle de vista, ni a él, ni a Collado ni a Ronald Araujo. Sin embargo, Riqui mantiene su proyección como la joya de la cantera y, a priori, el jugador más preparado a dar el salto pero las últimas decisiones de Setién constatan que al de Matadepera todavía le falta algo para poder formar con regularidad en un equipo con tamaña exigencia deportiva.