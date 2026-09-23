«A mí, por ejemplo, nadie de la DFB me habló tras el final de mi carrera para sacarme el título de entrenador. La federación debería crear aquí claramente muchos más incentivos», explicó el exjugador de 49 años.

A juicio del subcampeón del mundo de 2002, la DFB está desperdiciando actualmente mucho potencial, ya que los jugadores que han sido pilares durante años no están siendo vinculados de forma específica a la federación. «Debería intentar atraer a los mejores jugadores, como Toni Kroos o antes Bastian Schweinsteiger, que pusieron fin a sus carreras», reclama Ballack.

Aunque las antiguas estrellas sean «económicamente independientes y no tengan que hacerlo todo», desde la federación debe haber más iniciativa propia: «Pero hay que atraparlos con entusiasmo y contenidos. Porque para el fútbol alemán sería enormemente valioso que las grandes personalidades transmitieran su conocimiento a las generaciones más jóvenes. Como todavía hace Rudi Völler».

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Michael Ballack ve al Bayern de Múnich como modelo para la DFB

Al dejar pasar estas oportunidades, la federación pierde un valioso know-how. «Por eso necesitamos más gente de primer nivel en los puestos importantes. Más adelante no siempre tendrán que ser entrenadores», advirtió Ballack. Como ejemplo positivo citó la estructura del Bayern de Múnich: «Allí funcionó de forma extraordinaria durante muchos años con Uli Hoeneß (como mánager) y Karl-Heinz Rummenigge (como presidente)».

A pesar de sus claras críticas a la federación, el antiguo centrocampista mira con optimismo la evolución deportiva de la selección de la DFB. Esto se debe sobre todo al actual seleccionador Jürgen Klopp, de quien Ballack espera grandes cosas. El técnico de 59 años «ha movido mucho en todas las etapas de su carrera. Es el entrenador alemán con más experiencia y más reconocido, y debe volver a sacar al fútbol alemán del valle. Espero que lo consiga. Buenos jugadores sí que tenemos».

Para ello, Ballack apuesta por la paciencia en el entorno de la selección nacional. Ahora hay que «darle tiempo a Klopp, hay que aceptar sus planteamientos y sus métodos. Una buena base es que cuenta con una aceptación total y que puede entusiasmar a la gente con su manera de ser».