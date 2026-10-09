Serie C, Ronaldinho en Ravenna: para las casas de apuestas no es solo marketing, a 1,90 el más de 4,5 goles en la temporada

Dices Ronaldinho y dices magia del fútbol entre técnica, imprevisibilidad y espectáculo. Un espectáculo que ha maravillado durante años a Europa y al mundo, incluida Italia con la camiseta del Milan, y que ahora está listo para regresar precisamente a Italia, en Serie C con el Ravenna, para un último capítulo de una carrera extraordinaria. Para las casas de apuestas no se trata solo de una operación de imagen: la hipótesis de que el brasileño supere los cinco goles en la temporada (Más de 4,5) se paga de hecho a 1,90 en Goldbet y Planetwin365. El “Gaucho” está ultimando la preparación física, con el debut en el punto de mira, ante su nuevo público, en el derbi de Romaña contra el Forlì, el próximo 15 de noviembre. Para demostrar que no es solo una maniobra de marketing y para impulsar al Ravenna en un ambicioso proyecto de crecimiento y apuntar, por qué no, a alcanzar por primera vez la Serie A. Una hipótesis que, de aquí a 2028, se paga a 30,00.