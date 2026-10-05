Serie C, cuántos terremotos en los banquillos: Semplici o Stellone para la Casertana, en Brescia y Barletta están en riesgo Corini y Paci

Cuántos terremotos en los banquillos de la Serie C, después de apenas seis jornadas desde el inicio de la temporada. En el Grupo A, el Cittadella está haciendo un gran campeonato, pero nadie esperaba en absoluto, a estas alturas, una desventaja de cinco puntos respecto al Brescia. El club de Pasini era, y quizá sigue siéndolo, considerado el gran favorito para el ascenso a la Serie B, pero estas primeras jornadas han contado una historia completamente distinta: demasiado poco para legitimar aspiraciones de dar el salto, y con la sensación de que hay algo que claramente no funciona.





CORINI, EN RIESGO EN BRESCIA; REVOLUCIÓN EN CASERTA - Eugenio Corini está ahora en riesgo en el banquillo: la pasada temporada la media de puntos de Diana no estaba tan lejos y el club decidió destituirlo. Mientras tanto, entre el Norte y el Sur caen varios entrenadores, entre Folgore Caratese, Gubbio, Casertana y Casarano: se marchan Belmonte, Di Carlo, Espinal y casi con toda seguridad Di Bari, y llegan Carmine Parlato, Braglia, uno entre Leonardo Semplici y Roberto Stellone en Caserta. Proyectos técnicos desautorizados de inmediato, también por las relaciones tensas con los vestuarios.









ENTRE BARI Y COSENZA - En Bari, mientras tanto, el estadio San Nicola sigue desierto: aparece un empresario estadounidense que vive en la ciudad, Gregory Vaughn, con un proyecto para ambos estadios de la ciudad. Rastelli sigue firme en el banquillo, por ahora: pero la derrota de Salerno puede sacar de nuevo a la superficie viejas pesadillas. En Cosenza la situación es crítica y Coppitelli lo sabía, pero ahora corre el riesgo de pagarlo él, como demuestran sus palabras tras la derrota contra el Foggia: "Estamos viviendo una agonía deportiva". .





OJO A BARLETTA - En Barletta la confianza en Paci tiene fecha de caducidad: el derbi contra el Bari le da todavía crédito, pero urge un cambio de rumbo tras el histórico ascenso del año pasado. El club biancorosso ha decidido de hecho separarse con efecto inmediato del asesor de mercado Vincenzo De Santis, protagonista junto a la directiva de las reflexiones iniciadas tras la derrota contra el Giugliano. Una decisión que representa un verdadero punto de inflexión interno: ningún cambio en el banquillo, por tanto, sino una intervención en el área deportiva en un momento delicado de la temporada.



















