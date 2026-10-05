Serie C, cuántos terremotos en los banquillos: Semplici o Stellone para la Casertana, en Brescia y Barletta corren peligro Corini y Paci

Cuántos terremotos en los banquillos de la Serie C, después de apenas seis jornadas desde el inicio de la temporada. En el Grupo A, el Cittadella está haciendo una gran campaña, pero nadie esperaba en absoluto que, a estas alturas, estuviera a cinco puntos del Brescia. La sociedad de Pasini era, y quizá aún lo es, considerada la gran favorita para el ascenso a la Serie B, pero estas primeras jornadas han contado una historia completamente distinta: demasiado poco para legitimar ambiciones de dar el salto, y con la sensación de que hay algo que claramente no funciona.





CORINI SE LA JUEGA EN BRESCIA, REVOLUCIÓN EN CASERTA - Eugenio Corini ahora se juega el banquillo: la pasada temporada el promedio de puntos de Diana no estaba tan lejos y el club decidió destituirlo. Mientras tanto, entre el Norte y el Sur caen varios entrenadores, entre Folgore Caratese, Gubbio, Casertana y Casarano: se marchan Belmonte, Di Carlo, Espinal y casi con total seguridad Di Bari, y llegan Carmine Parlato, Braglia, y uno entre Leonardo Semplici y Roberto Stellone en Caserta. Proyectos técnicos desautorizados de inmediato, también por las tensiones con los vestuarios.









ENTRE BARI Y COSENZA - En Bari, mientras tanto, el estadio San Nicola sigue desierto: aparece un empresario estadounidense que vive en la ciudad, Gregory Vaughn, con un proyecto para ambos estadios de la ciudad. Rastelli sigue firme en el banquillo, por ahora: pero la derrota de Salerno puede hacer aflorar viejas pesadillas. En Cosenza la situación es crítica y Coppitelli lo sabía, pero ahora corre el riesgo de pagarlo él, como demuestran sus palabras tras la derrota contra el Foggia: "Estamos viviendo una agonía deportiva". Publicidad.





OJO A BARLETTA - En Barletta confianza limitada para Paci: el derbi contra el Bari le da todavía crédito, pero urge un cambio de ritmo, tras el histórico ascenso del año pasado. El club biancorosso ha decidido de hecho separarse con efecto inmediato del asesor de mercado Vincenzo De Santis, protagonista junto a la directiva de las reflexiones iniciadas tras la derrota contra el Giugliano. Una decisión que representa un verdadero punto de inflexión interno: ningún cambio en el banquillo, por tanto, pero sí una intervención en el área deportiva en un momento delicado de la temporada.



















