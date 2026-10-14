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PalermoGetty Images
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Serie B, el Mantova sigue sorprendiendo: para las casas de apuestas, el ascenso (a 3,50) es más que un sueño

Cuatro victorias y dos empates en seis partidos, con la posibilidad de ponerse líder en el gran partido del sábado contra el Palermo. El Mantova sigue sorprendiendo y se consolida como una de las certezas de este inicio de temporada en la Serie B. Para las casas de apuestas, el ascenso ya es más que un sueño: los analistas de Planetwin365 y Betflag lo sitúan a una cuota de 3,50. Quien encabeza las apuestas es precisamente el Palermo, también invicto (cinco victorias y un empate), que cotiza a 1,15 para lograr un regreso a la Serie A que se le ha escapado varias veces en las últimas temporadas.


Los expertos siguen creyendo en el Verona, que, pese a su inicio irregular, cotiza a 2,00 para regresar de inmediato a la máxima categoría. Le sigue de cerca el Modena, con una cuota de 2,25. La situación de la Cremonese es similar a la del Verona: también ha comenzado mal en su regreso a la Serie B, pero cotiza a 3,50 para el ascenso. Entre los equipos que más opciones tienen figura también el tercer recién descendido, el Pisa, con una cuota de 4,00.


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