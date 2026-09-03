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ACF Fiorentina v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Serie A, descenso: en las cuotas el Monza ya está “condenado”, batacazo de la Fiorentina pero para las casas de apuestas no corre peligro

Tras dos jornadas de Serie A, el Monza parece ya “condenado” al regreso inmediato a la Serie B, mientras que la Fiorentina, pese al desplome también en casa, no está en riesgo de descenso. Ese es el veredicto de los analistas de apuestas de Better, que ven a los hombres de Ivan Juric en la pole para el descenso, con una cuota de 1,30; por el contrario, como se ha dicho, la Fiorentina de Fabio Grosso, pese a los siete goles encajados en los dos primeros partidos, sigue contando con la confianza de los expertos de Snai, que ofrecen a la Fiorentina en B a 66,00. Entre los equipos que más riesgo corren, de hecho, están el Frosinone, en pizarra a 1,60, y el Lecce, a 1,75. Se sitúa en 2,15, en cambio, el Venezia, que dejó una buena imagen ante el Milan y está en línea con el Parma, en pizarra a 2,35. Suben aún más el Cagliari, ofrecido a 4,00, y el Genoa, a 4,50.

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