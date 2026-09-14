En unas declaraciones que encendieron de forma anticipada la carrera por el Balón de Oro de 2026, la joven estrella española Lamine Yamal se colocó en el centro de la competición, al considerar que lo que ha logrado esta temporada le convierte en el más merecedor de coronarse con el galardón más prestigioso del mundo del fútbol, por delante incluso de su rival directo Kylian Mbappé.

Las declaraciones de Yamal llegaron durante una entrevista exclusiva con la leyenda Jorge Valdano en el programa "Universo Valdano", donde habló con una llamativa confianza sobre su merecimiento del premio, diciendo: "¿A quién se lo daría? Al mejor jugador del mundo. Creo que quizá hay dos de nosotros que somos los mejores del mundo, y este año me lo merezco por lo que he conseguido. Para mí, Mbappé y yo somos los mejores del mundo, y eso está completamente claro; todo el que ve los partidos lo sabe".

La obsesión por el Balón de Oro y el consenso dentro del Barcelona

El conocido periodista español Antón Meana considera que Lamine Yamal aborda el premio como un objetivo personal declarado, a diferencia de las leyendas que le precedieron en el club catalán.

Meana dijo, en el conocido programa "Carrusel Deportivo" de la Cadena SER: "Lamine Yamal juega por el Balón de Oro; hasta hace pocos días el club no había adoptado una postura oficial sobre su candidatura, y ahora se ha convertido en un consenso: el entrenador, el presidente, el director deportivo".

Y continuó: "Todos dicen que Lamine Yamal lo merece, y el propio Lamine lo declara abiertamente; lo hace en la rueda de prensa antes del partido de la Liga de Campeones de Europa y en el programa de Valdano porque quiere jugar a este juego".

Y añadió: "Messi no jugaba para ganar Balones de Oro; jugaba para ganar títulos, pero Lamine piensa en el Balón de Oro todo el tiempo, es casi como una obsesión que tiene, quiere ganarlo; es joven, pero quiere ganarlo ya, y si es posible esta temporada".

"Una injusticia mayor que la de Sudáfrica 2010"

Meana basó su rotundo argumento en una llamativa comparación histórica, recordando lo sucedido en el Mundial de 2010 en Sudáfrica, donde Argentina, con Messi al frente, fue eliminada por un contundente 4-0 ante Alemania en cuartos de final, mientras que la selección española se coronó con el título gracias a un gol histórico de Andrés Iniesta en la final; a pesar de ello, el Balón de Oro fue entonces para Messi, quedando Iniesta y Xavi en el segundo y tercer puesto.

En este sentido, Meana dijo: "Soy consciente de que no era el Lamine Yamal que iba a disputar la Eurocopa 2024, pero creo que perder el Balón de Oro este año sería una injusticia aún mayor que perderlo en Sudáfrica 2010".

Y argumentó la superioridad directa de Yamal sobre Mbappé esta temporada, no solo a nivel de clubes con su triunfo en el título de la Liga española, en la que juega Mbappé, sino también a nivel internacional, tras liderar a España hacia el triunfo en la Copa del Mundo después de eliminar a Francia, con Mbappé al frente, en semifinales.

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Los títulos deciden la batalla entre Lamine y Mbappé

Coincidió con él el analista Luis Flaquer, quien afirmó que el criterio de los títulos colectivos decidirá la disputa, diciendo: "Si la competición se reduce a Lamine y Mbappé, creo que el asunto está decidido, porque los títulos de los equipos son determinantes, y es una de las condiciones para ganar el Balón de Oro".

Y prosiguió: "En cuanto al talento, puede haber una diferencia, pues, como dice Lamine, ambos son los mejores jugadores del mundo. Pero en cuanto a títulos de equipos, Lamine superó a Mbappé en la Liga y también en la Copa del Mundo, donde Lamine se impuso a Mbappé y ganó el torneo".

La estrategia del Barcelona entre bastidores

Por su parte, el periodista Jordi Martí reveló la existencia de una estrategia integral dentro del Barcelona para respaldar la candidatura de su joya, aclarando que el asunto va más allá del rendimiento en el campo.

Martí dijo: "Creo que es bueno que el Barcelona apoye a un jugador, y que la existencia de este gran número de campeones del mundo contribuirá a unificar los votos; creo en la importancia del rendimiento sobre el terreno de juego, pero también sabemos que la política y los acuerdos que se cierran entre bastidores en los diez días previos a la gala de entrega de los premios del Balón de Oro tienen un papel enormemente importante. El club debe actuar como una sola entidad".

Y añadió: "Hay mucho en juego aquí; debemos valorar el mérito de Lamine, su rendimiento, sus éxitos y su evolución, porque Lamine no es solo talento, sino que posee madurez, inteligencia, equilibrio, responsabilidad, compromiso y otras cualidades que se suman a su talento; y es lógico, tanto para la marca de Lamine como para el Barcelona, que la posible conquista del Balón de Oro sea una estrategia fundamental para el club".